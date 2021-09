Violante Placido/ “Con George Clooney una scena spinta nel film ‘The American'”

Violante Placido è una delle protagoniste della nuova serie tv “Fino all’ultimo” diretta da Cinzia Th Thorrini con Marco Bocci e Bianca Guaccero. Un nuovo importante progetto televisivo per la figlia d’arte che, intervistata da Il Corriere della Sera, ha rivelato in anteprima: ” se si vogliono vivere grandi emozioni e sentirsi sul filo del rasoio questa è la serie giusta. Racconta di un dubbio etico, il dilemma tra la vita del proprio figlio o di un altro. Quando si tratta di vita e di morte, la scelta diventa terrena, ci aggrappiamo alla materia, faremmo qualunque cosa pur di salvare nostro figlio. Ma da fuori è tutto piu facile, è più semplice giudicare, qui lo spettatore si chiede ogni volta come avrebbe agito”. Una fiction da non perdere quindi per l’attrice che è nata a pane e cinema essendo figlia di Michele Placido.

Una carriera ricca di successi quella di Violante che da papà Michele ha imparato davvero tanto. “Il suo esempio, con i suoi comportamenti, a volte con i silenzi, mi ha fatto capire che bisogna mettere tanta passione nella vita, così come nel lavoro” – ha confessato l’attrice che ha poi aggiunto – “i suoi film lo testimoniano: mio padre ha sempre raccontato storie a sfondo sociale; oppure storie di pancia, di viscere, di passione e arte, che volevano comunicare emozioni agli altri”.

Violante Placido non nasconde di essere un pò egocentrica come del resto lo sono tutti gli attori. “In noi attori c’è sempre un elemento di egocentrismo, ma c’è anche tanta voglia di dare” – ha dichiarato la figlia di Michele Placido dalle pagine de Il Corriere della Sera presentando la nuova fiction Rai “Fino all’ultimo”. Attrice fino nel midollo, Violante nella sua straordinaria carriera ha prestato il volto a tantissimi personaggi: dalla Fata Turchino fino a Moana Pozzi conquistando sempre il plauso della critica. Artista a 360°, la Placido si è fatta conoscere sia sul grande schermo che a teatro. Parlando proprio del cinema ha detto: “ci piace perché ci fa sentire meno soli, ci fa sentire compresi, ci dà la capacità di cambiare prospettiva sulle cose; può essere un’esperienza di svago, oppure onirica, o che ci cambia dentro”.

Come attrice però c’è sempre qualcosa che le mette paura. “arrivare al giorno del debutto in teatro e non essere pronta, non ricordarsi niente e rovinare il lavoro di tutti. Il teatro è grande emozione, ma ti permette di fare tante prove, cadere e rialzarti”. Parlando poi della sua vita privata ha raccontato dell’incontro con George Clooney sul set del film “The American”. Un momento epico, visto che ha dovuto girare con lui delle scene d’amore: “era una scena spinta e per entrambi non è stato immediato. La verità è che di solito gli attori non sono mai a loro agio nelle scene di amore…”.



