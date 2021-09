Violenta tromba d’aria su Pantelleria/ Ultime notizie, morti e feriti: auto distrutte

Due morti e nove feriti. Nelle ultime notizie l’attuale bilancio di una violenta tromba d’aria che ha colpito Pantelleria intorno alle 18 di oggi nella zona che va tra Campobello e Cala Cinque Denti. Il sindaco dell’isola, Vincenzo Campo, che sta seguendo e coordinando le operazioni di soccorso, ha detto che la tromba d’aria “ha coinvolto case e anche diverse auto. Sono in corso le ricerche. Stiamo ancora valutando quello che è successo”.

I mezzi colpiti dalla tromba d’aria sarebbero dieci. Da Lampedusa al momento sono pronti a intervenire anche i soccorsi del 118 con l’elisoccorso. Questo avverrà quando le condizioni climatiche lo consentiranno. Sulla Sicilia si è abbattuta un’ondata di maltempo e per domani il dipartimento della Protezione Civile aveva già diffuso un’allerta meteo. Anche nel 2018 una tromba d’aria si era formata al largo di Pantelleria. Per circa 45 minuti, il tornado aveva tenuto con il fiato sospeso residenti e turisti, fortunatamente senza danni.

TROMBA D’ARIA VIOLENTA LO SCORSO LUGLIO AD ANCONA

Lo scorso luglio una tromba d’aria estremamente violenta e spaventosa si era abbattuta sul litorale di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, mietendo danni a più non posso e travolgendo gli stabilimenti balneari, con i lettini e gli ombrelloni scaraventati dal vento oltre i binari della ferrovia, arrivando addirittura in città.

Gli chalet “Mare Forza 9” e “Siesta” erano stati letteralmente distrutti: un’autentica mazzata sulle teste dei gestori delle strutture, che avevano identificato nella stagione estiva il punto di svolta di un 2021 decisamente complicato.

