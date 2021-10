Virginia Mihajlovic è diventata mamma/ Nata Violante la figlia di Alessandro Vogliacco, ora il matrimonio?

Virginia Mihajlovic ha partorito la piccola Violante!

Virginia Mihajlovic è diventata mamma. E’ stata la figlia dell’allenatore del Bologna a presentare sui social la bimba appena nata. La giovane ha postato una foto tenerissima della piccola Violante e ha scritto: “Benvenuta al mondo amore della mia vita. Oggi, giovedì 28 Ottobre alle ore 07:06 sei nata tu Violante Vogliacco. L’emozione più grande della mia vita, ti amiamo immensamente”. Un messaggio seguito poi da una valanga di auguri, compreso il commento del calciatore Alessandro Vogliacco legato a Virginia Mihajlovic da 4 anni: “Mi hai fatto il regalo più grande che potessi farmi… sei unica! Vi amo con tutto me stesso”.

La coppia aveva annunciato di essere in dolce attesa lo scorso maggio, rivelando anche il sesso del nascituro. In quell’occasione, Virginia aveva postato un tenero video mostrando il modo in cui Alessandro aveva reagito alla notizia. Virginia aveva fatto recapitare al padre Sinisa una tutina con scritto “Sorpresa, ciao nonno”. Violante è stata una bambina cercata e voluta a conferma dell’amore solido che lega Virginia ad Alessandro. Pur avendo scelto il nome da tempo, i due hanno voluto rivelarlo solo ora. Virginia aveva dichiarato: “Troppa gente si prende libertà di giudicare”. Per ora Virginia ha deciso di sospendere gli studi per dedicarsi alla figlia.

Virginia Mihajlovic ha sempre pensato che Alessandro Vogliacco sarebbe stato il papà dei suoi figli. In un’intervista di qualche tempo fa, la giovane aveva rivelato: “Alessandro è un ragazzo speciale, un uomo fantastico e fin da subito ho creduto fortemente che sarebbe stato lui il papà dei miei figli… l’ho sempre immaginato come un papà amorevole, presente, protettivo… e adesso non vedo l’ora di vederlo nelle vesti di papà! Sono sicura che nostra figlia sarà innamorata di lui”.

Un amore nato sui campi di calcio considerando che all’epoca Alessandro giocava nella primavera della Juventus mentre il padre Sinisa allenava il Torino: “Quando era più piccolo era fidanzato con una ragazza che conoscevo e quindi sapevo già più o meno chi fosse… dopo qualche anno mi è rispuntato il suo profilo su Instagram ed ho pensato che bel ragazzo fosse… così ci siamo mandati qualche messaggio e dopo qualche ora che parlavamo avevo già preso il biglietto per Torino”, ha raccontato parlando del loro incontro. Ora che la piccola Violante è nata, ci saranno i fiori d’arancio. Virginia tempo fa aveva dichiarato: “Ci pensiamo spesso e sarà sicuramente una delle cose che faremo una volta che nascerà la bambina… senza fretta ma senza neanche aspettare troppo tempo”.



