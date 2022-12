Virginia Mihajlović ricorda il padre Sinisa Mihajlovic/ “Avrei solo bisogno di un tuo abbraccio”

Virginia Mihajlović dedica un post su Instagram al padre: fan commossi

Virginia Mihajlović ha postato sui social un ricordo del padre Sinisa venuto a mancare ieri all’età di 53 anni dopo aver combattuto contro la malattia. La ragazza ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che la ritraggono con suo padre. Virginia ha condiviso una foto di quando era bambina fino al drammatico scatto in cui stringe la mano di Sinisa per l’ultima volta. Ad accompagnare la foro una lunga dedica: “È dura papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso. E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco”.

Funerali Sinisa Mihajlovic, quando sono? Data e luogo/ Camera ardente a Roma...

Virginia Mihajlović prosegue esprimendo la sua gratitudine nei confronti del padre che in questi anni l’ha fatta sempre sentire protetta: “Impossibile accettare tutto questo ma trovo la forza nell’amore immenso che mi hai donato in questi anni di vita insieme, talmente forte che mi accompagnerà per il resto dei miei giorni. Dopo aver scoperto il tuo destino, ringrazio di averti avuto con me per questi anni, in cui mi hai donato tutto, tutto quello che un padre avrebbe potuto donare ad una figlia, anzi molto di più. Mi hai amata immensamente, con tutte le forze che avevi. Mi hai protetta da ogni cosa, da tutti e tutto. Tu sei stato troppo. Troppo per me. Troppo per noi.”. Il post sui social ha ricevuto migliaia di commenti e like.

Bogdan e Viktorija, chi sono i genitori di Sinisa Mihajlovic/ "Mi guardava ancora..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Mihajlović (@virgimih)

Virginia e Vicktorija, il ricordo delle figlie di Sinisa Mihajlović

Anche la figlia Viktorija Mihajlović ha ricordato con amore ma anche con sofferenza il padre Sinisa. La figlia lo ha voluto ricordare con le parole di Eugenio Montale. Sinisa Mihajlovic è andato via all’età di 53 anni. Un grave lutto, un enorme dolore per la sua famiglia e per il mondo del calcio che faceva il tifo per lui. L’uomo aveva scoperto per caso la malattia nel 2019 dopo aver giocato a padel. Dal luglio 2019 lottava contro la leucemia e da qualche giorno era ricoverato in gravi condizioni nella clinica Paideia di Roma. d annunciare la sua scomparsa è stata una nota della famiglia: “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic”.

ARRIVEDERCI MIHAJLOVIĆ/ Sinisa, un lottatore serio e autoironico dal sinistro dorato

Secondo quanto riferisce Repubblica, era ricoverato da domenica 11 dicembre presso la clinica Paideia, per un’infezione divenuta da subito grave a causa del sistema immunitario compromesso dalla malattia stessa e dalle pesanti terapie. Le sue condizioni sono precipitate e nel tardo pomeriggio di lunedì è entrato in coma farmacologico.













© RIPRODUZIONE RISERVATA