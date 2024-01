Virginia Raffaele, dopo polemica su Colpo di Luna arriva la replica di Beatrice Venezi/ “È una consacrazione”

Beatrice Venezi smonta le presunte polemiche: “Imitazione di Virginia Raffaele è una consacrazione”

Virginia Raffaele nella 1^ puntata di Colpo di Luna ha sfoderato gli artigli mettendo in scena l’imitazione irriverente e ben centrata di Beatrice Venezi. La conduttrice e imitatrice si è andata giù pesante dipingendo la direttrice di orchestra, consigliere per la musica del ministero della Cultura, come una fascistella. Dopo la messa in onda dello show di Rai1, com’era prevedibile le polemiche sono esplose, alimentate anche da un retroscena svelato da Repubblica secondo il quale il Ministro della Cultura Sangiuliano non avesse affatto gradito la parodia. Adesso, dopo più di una settimana di silenzio, Beatrice Venezi ha messo a tacere le polemiche.

Colpo di Luna, 2a puntata/ Diretta 19 gennaio: Arisa, Lillo & Greg e Massimo Ranieri ospiti

Nel dettaglio, infatti, Beatrice Venezi ha pubblicamente ammesso di aver molto apprezzato la parodia di Virginia Raffaele a Colpo di Luna. In un tweet su X (ex Twitter) ha infatti ammesso: “L’imitazione è una forma di consacrazione, quindi grazie a Virginia Raffaele. Se poi piace o no lo decide il pubblico. Per il resto, non abboccate alla disinformazione” Nel frattempo Virginia Raffaele e la sua squadra di autori, nonostante la bufera, hanno continuato dritti per la loro strada ed anche nella 2^ puntata di Colpo di Luna andata in onda ieri sera non è mancata la parodia di Beatrice Venenzi.

Colpo di Luna, 1^ puntata/ Diretta 12 gennaio 2024: Virginia Raffaele chiude con il nuovo volto Rai Donata

Virginia Raffaele, l’imitazione di Beatrice Venezi non è piaciuta al ministro Sangiuliano? Arriva la smentita

L’imitazione di Beatrice Venezi fatta da Virginia Raffaele a Colpo di Luna sembra che non sia piaciuta al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Repubblica, infatti, aveva riportato: “Il ministro sembra essersi parecchio infastidito dall’imitazione della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi” Salvo poi correggere il tiro quando è arrivata la smentita da Viale Mazzini: “Fonti Rai negano che vi sia stato un intervento di Gennaro Sangiuliano su Giovanni Aversa, vicedirettore dell’intrattenimento Prime time.”

Virginia Raffaele, perché il suo show si chiama Colpo di Luna? "Omaggio a due mondi"/ "Sono entusiasta e tesa

Insomma non è chiaro se le pressioni su Virginia Raffaele la sua controversa imitazioni ci siano state o meno, quel che è certo è che Beatrice Venezi intervenendo su X non solo ha voluto smontare la notizia di non aver gradito la sua imitazione di Virginia Raffaele ma ha anche voluto mettere in guardia tutti di non abboccare alle fake news della disinformazione. Per il momento la questione sembra essere definitivamente conclusa.

L'imitazione è una forma di consacrazione, quindi grazie a #VirginiaRaffaele. Se poi piace o no lo decide il pubblico.

Per il resto, non abboccate alla disinformazione! — Beatrice Venezi (@BeatriceVenezi) January 20, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA