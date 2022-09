Virginia Stablum di Uomini e Donne è Miss Universe Italy/ “Entusiasta della vittoria”

Virginia Stablum vince Miss Universe Italy: chi è la ragazza che rappresenterà l’Italia al concorso internazionale

Virginia Stablum ha 24 anni è del Trentino Alto Adige ed è stata eletta Miss Universe Italy. Sarà lei a rappresentare l’Italia al concorso di bellezza internazionale. La giovane di origine africane, ha già lavorato nel campo della moda come modella a Milano, Parigi, New York e Barcellona.

Lei stessa, come riporta Repubblica, dichiara: “Sono una ragazza semplice motivata e con tanti sogni nel cassetto. Ho una passione fiammante per tutto ciò che riguarda il viaggiare, che si tratti di esplorare l’Italia, l’Europa o il mondo, non importa. Adoro la moda, perché ogni singola persona esprime una parte di sé attraverso il suo stile ed è per questo che ne sono fortemente appassionata”. Nota anche per aver partecipato a Uomini e Donne che l’ha lanciata su piccolo schermo.

Virginia Stablum, il post sulla vittoria di Miss Universe Italy: “Orgogliosa di aver partecipato”

Virginia Stablum vince Miss Universe Italy e condivide la sua emozione con i fan sui social: “Sono entusiasta di questa vittoria ed è forse scontato dirlo ma, sono soprattutto orgogliosa di aver partecipato ad un concorso incredibile e innovativo che promuove le nuove frontiere della bellezza sempre più pop (popolare, ancorato alla realtà) e digitale, proprio come piace a me, qualificando la donna come portatrice di valori che vanno oltre l’aspetto.”

E ancora: “Quando ho saputo che nel 2023 questo concorso avrebbe aperto le porte anche donne sposate, incinta, già madri, ho pensato che questa fosse una scelta coraggiosissima e di assoluta civiltà e progresso, e anche per questo ho scelto di partecipare quest’anno.

Quindi sarò onoratissima di rappresentare l’Italia alle finali di @missuniverse e simbolicamente dedico questa vittoria a tutte le donne e al meraviglioso, complesso e magico mondo che rappresentiamo“.

