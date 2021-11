Vito Boschetto, padre di Ignazio Boschetto de Il Volo/ Anche dopo la morte “uniti, sempre”

Vito Boschetto è il padre di Ignazio Boschetto, uno dei tre tenori de Il Volo. La morte improvvisa dell’uomo ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita del giovanissimo tenore italiano che ha voluto ricordare l’amatissimo papà con una foto ricordo postata sui social. Uno scatto di famiglia in cui vedono padre e figli abbracciati e felici. A corredo dello scatto una breve didascalia: “qualche anno fa abbiamo intitolato uno dei nostri concerti ‘Un’avventura straordinaria’. Ebbene, tutte le avventure contengono momenti di felicità e momenti di tristezza, la cosa fondamentale è quella di affrontare insieme ognuno di questi momenti. Uniti, sempre. Ciao Vito, ci mancherai”.

Un legame davvero magico quello tra padre e figlio interrotto, almeno fisicamente, dalla morte. Ignazio Boschetto ha trovato nei compagni Gianluca e Piero due spalle forti su cui piangere e appoggiarsi in questo momento davvero terribile, ma anche nella sua famiglia a cui è legatissimo.

Come è morto Vito Boschetto, il padre di Ignazio de Il Volo?

La morte di Vito Boschetto, il papà di Ignazio de Il Volo, è arrivata come un fulmine a cielo sereno nella vita del giovane artista. L’uomo, originario di Marsala, è morto a Bologna dove si era trasferito proprio con il figlio da diverso tempo. Stando alle pochissime indiscrezioni trapelate sulla tragedia, l’uomo sarebbe morto a causa di un malore improvviso. Vito Boschetto ha lasciato la moglie Caterina Licari e i due figli Ignazio e Nina.

Non è dato sapere di più: nè se l’uomo fosse malato nè qual è stata la causa di questo malore improvviso. Non ci sono ulteriori dettagli sulla morte dell’uomo che ha avuto un ruolo fondamentale nella vita del giovanissimo tenore oramai conosciuto in tutto il mondo. La perdita del papà Ignazio è stata terribile per Ignazio che si è chiuso in un enorme dolore evitando di rilasciare dichiarazioni alla stampa e ai media.

