Vito Coppola/ Come va con Arisa, stanno insieme? Dalla convivenza alla crisi, tante voci

La partecipazione a “Ballando con le stelle” ha fatto da Cupido per Arisa e Vito Coppola, che oltre ad avere vinto il talent show si sono anche innamorati. I due avevano già mostrato un’intesa non da poco in occasione delle varie puntate arrivando a scambiarsi baci appassionati che sembravano avere poco a che fare con le coreografiche che erano chiamati ad eseguire. Almeno in un primo momento, però, entrambi hanno preferito mantenere il riserbo sulla natura del loro rapporto cercando capire come andassero le cose.

A distanza di tempo l’affiatamento non sembra mancare, come traspare dai post e video che pubblicano spesso sui rispettivi profili social. Anche la differenza d’età (29 anni lui, 39 lei) non sembra essere un grande problema. Ma quali sono le ultime novità che li riguardano?

Vito Coppola e Arisa: come va tra i due?

In un primo momento c’era chi aveva avanzato l’idea che la love story tra Arisa e Vito Coppola fosse stavta costruita ad arte per generare curiosità. E invece i due hanno finora smentito anche gli scettici, nonostante la cantante avesse ammesso di essere piuttosto vulnerabile nelle occasioni in cui lui è al suo fianco. “Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci fossi senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto. La vita è breve”. L’interprete di “Sincerità” non ha nascosto di essere pronta a realizzare uno dei suoi grandi sogni: diventare mamma.

Capire a che punto sia la loro relazione al momento sembra essere piuttosto difficile. Le voci a riguardo appaiono piuttosto contrastanti. C’è chi parla di una crisi, mentre c’è chi invece pensa che i due siano decisi a porre fine alla distanza e a pensare alla convivenza. A breve però certamente sapremo la verità; l’estate è alle porte e da come la passeranno entrambi ogni dubbio sarà dissolto.

