Vito Coppola ex fidanzato Arisa/ “Siamo rimasti in buoni rapporti amichevoli”

Vito Coppola, l’ex fidanzato di Arisa: “oggi non stiamo insieme”

Vito Coppola è l’ex fidanzato di Arisa. La laison tra i due, vera o presunta tale, è definitivamente archiviata visto che il ballerino sui social ha comunicato che è tutto finito. “Siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole. Non siamo una coppia, non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme” – ha detto il ballerino. Anche la cantante durante una intervista rilasciata alla stampa ha rivelato: “non stiamo insieme, lui vuole fare la sua vita, vorrebbe che io ci sia ma senza essere invadente”. Non è mai stato chiaro il rapporto tra i due, che in diverse occasioni sono stati paparazzati dai fotografi intenti a scambiarsi sguardi di complicità e baci a stampo.

Del resto la complicità tra i due è sempre stata palese e molto forte. Tutto è nato sulla pista di Ballando con le stelle dove la cantante ha partecipato vincendo l’ultima edizione grazie alla combo con il giovane ballerino napoletano. Proprio sulla pista da ballo del sabato sera di Raiuno i due si sono lasciati andare, durante un travolgente ballo, ad un bacio a stampo che ha fatto sognare milioni di telespettatori.

Vito Coppola e Arisa: c’eravamo tanto amati?

La complicità tra Vito Coppola e Arisa è arrivata però al capolinea visto che il ballerino di Ballando con le Stelle dalle pagine del settimanale Mio ha confermato: “siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole. Non siamo una coppia, non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme”. Non solo, il ballerino sui social ha sottolineato che dietro questo allontanamento non c’è un’altra donna né tantomeno la collega Lucrezia Lando con cui ha ballato in diverse occasioni.

“Nessuno è cornuto, non esiste alcun triangolo e io e Lucrezia siamo solo amici” – ha detto il ballerino precisando – “nel nostro mestiere è normale che esista il contatto ed il rapporto fisico ma ciò non significa che ci sia qualcosa in più di un’amicizia”. Intanto il pubblico è ancora rimasto alle dichiarazioni di Arisa nel salotto di Domenica In da Mara Venier quando si lasciò scappare: “Io sono fidanzata con lui, lui no, ma io sì”. Per la serie: è una storia tutta immaginata da me!

