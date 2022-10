Vito Coppola fidanzato Arisa?/ “Non siamo una coppia, non stiamo insieme”

Vito Coppola e Arisa: da Ballando all’amore

Vito Coppola e Arisa sono ancora fidanzati? Dopo la vittoria nel dance show di Rai1 “Ballando con le Stelle” la “coppia” si è detta addio. Il ballerino e la cantante sono stati una delle coppie più amate e seguite dell’ultima edizione del programma televisivo condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai1. Una complicità davvero speciale che ha portato i due a ballare fino alla vittoria finale. Durante il percorso non sono mancati baci e sguardi di intesa che hanno fatto presagire l’inizio di una bellissima storia d’amore. In realtà i due hanno instaurato una relazione non convenzionale anche se ad un certo punto, visto il clamore mediatico, è stata proprio l’interprete de “La notte” a mettere i punti sulle ‘i’.”

“Non stiamo insieme, lui vuole fare la sua vita, vorrebbe che io ci sia ma senza essere invadente” – ha confessato Arisa parlando della relazione con l’ex ballerino di Ballando con le Stelle. Tra loro quindi è ufficialmente finita con il ballerino napoletano ha confessato di condividere con l’artista solo un rapporto di amicizia.

Vito Coppola e Arisa oggi: sono solo amici

La storia d’amore tra Vito Coppola e Arisa (se mai c’è davvero stata) è ufficialmente finita. “Siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole. Non siamo una coppia, non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme”. Con queste parole Arisa ha messo la parola “fine” alla relazione non convenzionale con l’ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle. Vera o meno, la conoscenza di Vito Coppola ha segnato la cantautrice che nel suo nuovo singolo “Mi perdicion” parla d’amore e di un periodo molto duro.Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi” – ha detto l’artista parlando di un malessere generale paragonato ad una febbre.

Che sia stato il mal d’amore per il bel ballerino napoletano? “Non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito. Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte” – ha detto ancora Arisa. Che sia una frecciata all’ex?











