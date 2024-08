DIRETTA VITO DELL’AQUILA SEMIFINALE TAEKWONDO STREAMING: PEAZZURRO KO (OLIMPIADI PARIGI 2024)

Vito Dell’Aquila è eliminato: la diretta del taekwondo lo ha purtroppo visto soccombere a un ottimo Gashim Magomedov, atleta azero che andrà dunque a giocarsi la medaglia d’oro contro il sudcoreano Park Tae-Joon. Semifinali a sorpresa quelle nella categoria -58 Kg di taekwondo: sono stati eliminati i due finalisti di Tokyo, è infatti caduto anche Mohamed Jendoubi. Nella diretta Vito Dell’Aquila taekwondo c’è stato ben poco da fare per il brindisino, che ha perso entrambi i round: Magomedov non ha nemmeno avuto bisogno del terzo, perché ha vinto quello di apertura con un già netto 9-4 e poi si è preso il secondo addirittura per 11-1.

Dunque una sfida storta per Vito Dell’Aquila, che tra circa tre ore tornerà in pedana per la medaglia di bronzo: l’assalto al terzo posto prevede un mini-torneo con dei quarti di finale tra i quattro ripescati, che sono gli atleti sconfitti tra ottavi e quarti dai due finalisti, e poi l’incrocio con semifinali e finale vera e propria. Vito Dell’Aquila sa già di dover sfidare uno tra Jack Woolley e Adrian Vicente che erano nel suo lato del tabellone, speriamo ovviamente questa sera possiamo festeggiare una medaglia di bronzo che sarebbe comunque fantastica per l’azzurro. (agg. di Claudio Franceschini)

VITO DELL’AQUILA SEMIFINALE TAEKWONDO STREAMING: PER IL BIS! (OLIMPIADI PARIGI 2024)

La diretta Vito Dell’Aquila taekwondo alle Olimpiadi Parigi 2024 ha raggiunto la semifinale: due turni superati dal classe 2000 brindisino che dunque è sempre più vicino alla zona medaglie, e a quello che sarebbe uno storico bis olimpico visto che, come ricorderete, proprio Dell’Aquila si era laureato campione a Tokyo, tre anni fa. La categoria è sempre quella dei -58 Kg, perché anche nel taekwondo come in tutti gli sport di lotta si ragiona in termini di peso; l’avversario nella diretta Vito Dell’Aquila taekwondo sarà invece l’azero Gashim Magomedov.

Ricordiamo le regole: tre round da due minuti ciascuno, per ogni colpo (calcio o pugno, rotante o meno, al corpo o alla testa) si assegnano in automatico dei punti cui si possono sommare alcune penalità. Ciascun round ha un vincitore: dunque nella diretta Vito Dell’Aquila taekwondo potrebbero esserci soltanto due riprese qualora uno dei due sfidanti le vincesse subito entrambe, mentre dal regolamento professionistico è sparita la regola del quarto round. Vedremo cosa succederà, sicuramente la diretta Vito Dell’Aquila taekwondo -58 Kg alle Olimpiadi Parigi 2024 può nuovamente sorridere all’azzurro.

VITO DELL’AQUILA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE GARE DI TAEKWONDO

Per la diretta tv Vito Dell’Aquila taekwondo l’appuntamento è in chiaro, essendo che Rai Due e Rai Sport seguono i principali eventi delle Olimpiadi Parigi 2024: la televisione di stato mette a disposizione anche il servizio di diretta streaming video attraverso sito e applicazione di Rai Play, mentre l’alternativa in tv è rappresentata da Eurosport, per gli abbonati alla televisione satellitare.

Segnaliamo anche la possibilità di diretta streaming video, per la diretta Vito Dell’Aquila taekwondo, sulle varie piattaforme per le quali sarà necessario sottoscrivere un abbonamento: innanzitutto Discovery Plus che copre l’intera programmazione delle Olimpiadi Parigi 2024, poi anche DAZN, Now Tv e Tim Vision. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, VITO DELL’AQUILA TAEKWONDO

DIRETTA VITO DELL’AQUILA SEMIFINALE TAEKWONDO: L’AZZURRO CI RIPROVA

Non vediamo dunque l’ora di assistere alla diretta Vito Dell’Aquila taekwondo -58 Kg alle Olimpiadi Parigi 2024. Fino a questo momento tutto bene per l’azzurro, numero 3 del tabellone, che agli ottavi ha esordito contro il numero 14 Samirkhon Ababakirov: a dire il vero il match è partito in salita per Dell’Aquila che ha perso il primo round per 6-12, poi la reazione con un tiratissimo 4-3 che ha portato l’azzurro alla terza ripresa, in cui ha saputo prevalere con il punteggio di 7-4 e regalarsi i quarti contro l’ungherese Omar Salim, peraltro già affrontato a Tokyo (in quel caso però agli ottavi di finale) e capace di far fuori Lucas Guzman, semifinalista e poi quarto tre anni fa.

In questo caso Dell’Aquila non ha avuto troppi problemi, ha vinto entrambe le riprese confermando il successo di Tokyo e tornando in semifinale. Adesso arriviamo, per la diretta Vito Dell’Aquila taekwondo, alla semifinale contro Gashim Magomedov, che nel suo quarto di finale ha saputo eliminare Adrian Vicente Yunta (per ora: ricordiamo che nel taekwondo chi viene battuto, tra ottavi e quarti, dai due finalisti viene ripescato e disputa un mini-torneo per il terzo posto): male che vada sarà sfida per il bronzo, ma noi speriamo invece che l’azzurro vada a correre per l’oro.