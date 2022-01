Vito Fusco, ex Miriana Trevisan/ “Giacomo Urtis ha detto la verità al GF VIP”

Vito Fusco è l’ex fidanzato di Miriana Trevisan citato da Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip. Fuori dalla casa è scoppiato un vero e proprio caos dopo le dichiarazioni del chirurgo dei vip che ha spifferato a Soleil Sorge una lato inedito della ex ragazza di Non è la Rai. Cosa è successo? Durante l’ultima diretta del GF VIP Giacomo Urtis ha confessato a Soleil di alcuni regali molto costosi che il suo amico Vito Fusco avrebbe fatto alla ex Miriana. Una vera e propria bomba che Signorini ha lanciato in puntata con la Trevisan rimasta letteralmente senza parole.

Subito dopo la puntata proprio Vito Fusco è intervenuto sui social dando la sua versione: “finita la puntata del GFVIP di ieri sera sono stato preso d’assalto con domande e frasi sgradevoli perchè in molti sanno che io e Miriana prima di entrare nella casa stavamo insieme. E ciò che ha detto il mio amico Giacomo è reale (anzi lo ringrazio perchè lui ha detto solo la verità). Ovviamente erano miei regali per lei o perchè mi faceva capire ne avesse bisogno! Molti nella casa (sia dentro che fuori) sapevano di noi e la realtà dei fatti. Quindi 5 anni single non mi sembra la verità! Dice bugie su di me!”.

Vito Fusco contro Miriana Trevisan: dove sta la verità?

Le parole di Vito Fusco hanno confermato la versione di Giacomo Urtis sulla ex fidanzata Miriana Trevisan. In pochi erano a conoscenza della relazione tra i due, visto che proprio la Trevisan aveva dichiarato di essere single da circa cinque anni. Una notizia smentita dall’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne che, dalle pagine di Novella 2000, aveva smascherato la Trevisan dichiarando: “con Miriana abbiamo avuto una bella relazione sentimentale, poi trasformata, dopo la separazione, in una profonda amicizia”.

Non solo, l’ex cavaliere aveva aggiunto: “la storia è terminata alcune settimane prima del suo ingresso nella Casa, ma pare che alcuni ritengano che tale storia sia ancora in piedi. Tanto da inviarmi, quotidianamente, sollecitazioni di dire la verità attraverso le mie pagine social, con messaggi sia privati sia pubblici, spesso anche aggressivi”. Intanto fuori dalla casa Pago è intervenuto in difesa dell’ex moglie minacciando querele. Cosa succederà?

