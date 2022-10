Vittoria Deganello di Uomini e Donne incinta: “Mesi duri”/ “Mai avrei pensato di affrontare questo da sola”

Vittoria Deganello di Uomini e Donne incinta: “Non è un periodo facile”

Vittoria Deganello ha annunciato di essere incinta. L’ex volto di Uomini e Donne negli scorsi mesi è finita sotto i riflettori per la relazione col calciatore Alessandro Murgia che, in quel periodo, aveva da poco messo avuto il secondo figlio con la storica compagna Eleonora Mazzarini, alla quale aveva tra l’altro chiesto di sposarlo. Il flirt con Vittoria è durato tre mesi, una rottura che scatenò critiche da parte del web e anche un pettegolezzo lanciato da Deianira Marzano, che scrisse: “quando lei è rimasta è incinta lui è scappato”.

Oggi Vittoria Deganello affronta questa gravidanza da sola e questa mattina l’ex di Uomini e Donne ha deciso di rispondere alle curiosità dei suoi follower su Instagram, raccontando di star vivendo un periodo sì felice ma anche molto difficile.

Vittoria Deganello, lo sfogo sulla gravidanza: “Non avrei mai voluto doverla affrontare da sola”

“Non è un periodo facile, ma ho la cosa più bella del mondo dentro di me e la gioia più grande nella vita di una donna.” ha spiegato Vittoria ai suoi follower, continuando “E lei/lui mi saprà dare l’amore e la forza per superare tutto”. Ha poi deciso di rispondere a chi le ha chiesto “Non pensi che un figlio abbia bisogno di una famiglia serena e unita?”, lasciandosi andare ad uno sfogo.

“Questo messaggio per me è di una superficialità grande. – ha tuonato la Deganello – Tutti sognano la famiglia unita e io in primis non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco.” Vittoria ha dunque ammesso che questi “Sono stati mesi, giorni, durissimi per me e tutt’ora non è semplice ma ho preso questa decisione con grande maturità e consapevolezza. – ma ha concluso – È stata la scelta più bella della mia vita e io farò qualsiasi cosa sia necessaria perché questa creatura nasca con tutto l’amore di cui ha bisogno e nella serenità più assoluta.”

