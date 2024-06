Vittoria e Alex, chi è la coppia Temptation island 2024/ “Voglio una risposta definitiva: con me oppure no”

Vittoria e Alex, chi è la coppia e perché partecipa a Temptation Island 2024

Vittoria e Alex sono una coppia di Temptation Island 2024, il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e trasmesso in prima serata su Canale 5 che vede sette coppie esplorare la forza e la debolezza dei rapporti di coppia mettendo così alla prova i loro rispettivi sentimenti. Tutto pronto al Is Morus Relais, situato nella costa sud – occidentale della Sardegna, per accogliere le nuove coppie di concorrenti della dodicesima edizione. Tra i protagonisti ci sono anche Vittoria Bricarello, 34 anni, e il fidanzato Alex Petri che hanno deciso di mettersi in gioco dopo 1 anno e 9 mesi di fidanzamento. A scrivere alla redazione del programma è stata Vittoria che è alla ricerca di risposte per capire la storia con Alex in che direzione può andare: “voglio una risposta da Alex, devo capire se vuole stare con me oppure no”.

La coppia protagonista di Temptation Island 2024 vive a Roma e sono fidanzati da 1 anno e 9 mesi: lui lavora come consulente energetico, ma conosciuto per essere un giocatore di calcio a 5 del Castellamonte, mentre lei è nata Biella e ha lavorato come ballerina in Rai ed è una professionista della ginnastica ritmica con diversi titoli nazionali e internazionali. Oggi Vittoria è allenatrice e titolare della VB art&sport di Feletto.

Chi sono Vittoria e Alex, la coppia di Temptation Island 2024

Da Feletto al villaggio di Temptation Island 2024: Vittoria Bricarello e Alex Petri sono tra i protagonisti della nuova edizione del seguitissimo viaggio nei sentimenti in onda su Canale 5. A scrivere alla redazione del programma è stata Vittoria che nel video di presentazione ha raccontato: “sono Vittoria ho 34 anni e sono fidanzata con Alex da un anno e nove mesi. Sono stata io a scrivere a Temptation Island perché voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita, tipo è successo che al suo compleanno io non sono stata invitata, gli invitati dovevano essere solo maschi, e invece ho scoperto che c’erano anche femmine”.

Alex nel video si è difeso così: “era un locale, c’erano uomini e donne. Non l’avevo organizzata io” – anche se lei ha replicato – “sì, ma erano al suo tavolo. Il fatto è che tu devi avere sempre ragione, ma io sono pronta ad andarmene” – con il fidanzato che infastidito ha detto – “ma non è vero”. Sicuramente l’avventura di Temptation servirà alla coppia per capire se continuare a stare insieme oppure no!











