Sta per alzarsi il sipario sull’ultima puntata di Temptation Island 2024 e una domanda su tutte forse primeggia: Alex e Vittoria si sono lasciati? Riavvolgendo il nastro all’ultima puntata, il fidanzato è andato su tutte le furie dopo aver visto gli ultimi video con protagonista la fidanzata sempre più vicina al tentatore Simone.

Ovviamente, non poteva che scaturire una tempestiva richiesta per Filippo Bisciglia: il falò di confronto. La penultima puntata di Temptation Island 2024 ci ha dunque lasciati con Alex e Vittoria sul filo del rasoio, soprattutto per volere del primo che non è riuscito a digerire le ultime tenerezze della fidanzata con il tentatore Simone: ma come sarà andato il falò di confronto e soprattutto, si sono lasciati dopo l’esperienza nel reality?

Alex e Vittoria, destino quasi ‘scritto’ per la coppia dopo Temptation Island 2024

A prescindere da quello che osserveremo questa sera nell’ultima puntata di Temptation Island 2024, già negli scorsi giorni vi avevamo raccontato come fossero diverse le segnalazioni secondo le quali Alex e Vittoria si sarebbero lasciati. In particolare, il content creator Cristiano Cervigni avrebbe sganciato la ‘bomba’ di gossip. “Voci di corridoio mi dicono che ha iniziato un flirt con lei dopo essersi visto con Siria”. Oggetto della segnalazione ovviamente Vittoria che, stando alla segnalazione, avrebbe dunque voltato pagina rispetto alla relazione con Alex. Non resta che attendere l’ultima puntata di Temptation Island 2024 per scoprire se effettivamente siano veritiere le voci che circolano sui social a proposito della rottura definitiva tra Alex e Vittoria.