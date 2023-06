VITTORIA E DANIELE, COPPIA TEMPTATION ISLAND 2023/ Lui si lancia in uno spogliarello davanti a tutti e lei…

Daniele e Vittoria, primo battibecco a Temptation Island 2023

A Temptation Island 2023 Daniele e Vittoria si fanno subito notare durante la prima puntata. La coppia, infatti, ha un battibecco durante la presentazione dei tentatori quando Vittoria sceglie tra tutti Alberto. Il fidanzato Daniele commenta: “il contrario di me, secco, piccolo” e poi esclama – “volete vedere il mio fisico, mi spoglio” mostrando così il suo fisico scultoreo di cui è fierissimo. La scena imbarazza la fidanzata Vittoria, ma il peggio deve ancora arrivare.

Nel momento del saluto finale, Daniele dà la mano alla tentatrice Rebecca, nonostante la fidanzata sia convinta non sia la tipa per lui. “Stai andando via senza salutarmi” – dice Vittoria al fidanzato che sembra già infastidito. Che dire: la coppia resisterà alle tentazioni nei rispettivi villaggi dei single? (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Chi sono Vittoria e Daniele, coppia in crisi a Temptation Island 2023

Temptation Island 2023 ritorna, dopo un anno di pausa, su Canale 5 lunedì 26 giugno 2023. I fidanzati sono pronti a mettersi in gioco Sarà nuovamente Filippo Bisciglia a condurre il reality dei sentimenti. Le coppie di età compresa tra i 20 e i 35 anni, senza figli e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in Sardegna, in compagnia di single tentatori. Una delle coppie che parteciperà a Temptation Island 2023 è quella composta da Vittoria e Daniele.

I due fidanzati di Roma hanno una relazione da quattro anni, ma mostrano subito le loro criticità e litigano proprio durante la clip di presentazione. Vittoria desidera diventare madre, mentre Daniele non è ancora pronto per questo passo e decide di partecipare al programma proprio per capire se ci potrà essere un futuro duraturo con la sua compagna. “Sono io che scrivo al programma perché Vittoria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio. Solo che per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente troppo”. Si presenta così Daniele che dopo poco inizia a discutere con la compagna che nega di “pressarlo”.

Temptation Island, Daniele e Vittoria si lasceranno? Lei vuole un figlio, lui si sente ‘pressato’

Vittoria, 32 anni, spiega, nel video di presentazione di Temptation Island, che tra un litigio e l’altro sono passati quattro anni, due da quando lei ha espresso il desiderio di diventare madre. Da parte di Daniele non ci sarebbe nessuna intenzione, al momento, di diventare padre. Lui parla dell’ultimatum imposto dalla compagna e si sfoga: “Mi stai pressando, non ti ho mai detto tra due anni faremo un figlio, ti ho detto vedremo”.

Dopo l’arrivo nell’incantevole cornice dell’Is Morus Relais in Sardegna, le coppie verranno separate e non potranno avere contatti per tre settimane. Il gruppo dei fidanzati trascorrerà le sue giornate all’insegna del divertimento e del relax con un gruppo di donne sigle. Stessa cosa per le fidanzate che godranno della compagnia dei tentatori single. Come si comporteranno Daniele e Vittoria? Riusciranno a superare le tentazioni o cederanno ad esse, finendo per chiudere la loro relazione?

