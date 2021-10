Vittoria Lucia, come sta la figlia di Chiara Ferragni e Fedez?/ “Migliora”

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di informare i fans sulle condizioni della figlia Vittoria. La piccola, negli scorsi giorni, è stata ricoverata in ospedale e, attraverso una storia pubblicata su Instagram, l’imprenditrice digitale ha rassicurato i fans che attendevano notizie sulle condizioni di salute della bambina, nata lo scorso 23 marzo. Vittoria, come hanno spiegato la Ferragni e Fedez, “si è presa un virus molto comune tra i bambini”. Fortunatamente non è nulla di grave e la Ferragni ha deciso di raccontare come sta la sua piccola Vittoria ai fan.

Vittoria, figlia di Chiara Ferragni e Fedez di nuovo in ospedale/ Come sta? "Virus…"

“Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri. Passo dopo passo, Vittoria migliora e speriamo continui così anche nei prossimi giorni”, ha fatto sapere la Ferragni attraverso una storia pubblicata su Instagram.

Come sta Vittoria Lucia: parla mamma Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non vede l’ora di tornare a casa con la figlia Vittoria e riabbracciare il figlio Leone e il marito Fedez. In attesa che quel momento arrivi, Chiara ha pubblicato una bellissima foto di famiglia aggiornando ancora i fan sulle condizioni della sua bambina.

Chiara Ferragni, la figlia Vittoria in ospedale: come sta?/ "Ora sta meglio"

“Una vecchia foto perché onestamente non vedo l’ora di essere tutti a casa riuniti come famiglia. Vittoria sta migliorando ogni giorno e siamo così grati per tutta l’energia positiva che ci state trasmettendo. Vedere il proprio bambino ammalato è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa avere e la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticatelo mai“, ha fatto sapere Chiara.

