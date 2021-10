Vittoria, figlia di Chiara Ferragni e Fedez di nuovo in ospedale/ Come sta? “Virus…”

Torna la paura in casa Ferragnez. Vittoria, la piccola figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è stata costretta a fare ritorno in ospedale a distanza di pochi giorni, per essere sottoposta a degli ulteriori controlli medici, dopo il precedente ricovero. Ad annunciarlo nelle passate ore è stato il rapper attraverso una Story su Instagram, facendo sapere che la piccola dovrà restare per alcuni giorni in ospedale, sotto osservazione medica.

Chiara Ferragni, la figlia Vittoria in ospedale: come sta?/ "Ora sta meglio"

Da oltre 16 ore Fedez non posta nulla sul suo Instagram. L’ultimo messaggio era proprio l’annuncio relativo allo stato di salute della bambina. “Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso”, scrive il marito di Chiara Ferragni. Fedez ha precisato che dovrà stare qualche giorno in ospedale “sotto osservazione”. Attraverso Instagram l’artista ha anche svelato cosa avrebbe Vittoria: “Si è presa un virus molto comune tra i bimbi”.

Chiara Ferragni sull'Orient Express/ Viaggio da sogno: ecco quanti soldi ha speso

Vittoria, figlia di Chiara Ferragni e Fedez in ospedale per controlli

Nonostante l’inevitabile paura di mamma Chiara Ferragni e papà Fedez, quest’ultimo ha tuttavia tenuto a precisare come quello che avrebbe Vittoria non sarebbe “nulla di grave”. La piccola, ha aggiunto, “è stanca ma sta bene”.

Ad intervenire facendo chiarezza sullo stato della bambina è stata anche l’imprenditrice digitale, che ha spiegato nel suo profilo: “Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore che però nei bimbi piccoli come lei dà spesso luogo a situazioni da tenere sotto controllo”. Anche mamma Chiara ha specificato che la secondogenita starebbe bene ma, ha scritto: “mandatele le vostre good vibes per una guarigione veloce”. I Ferragnez avevano già dovuto portare Vittoria in ospedale qualche giorno fa a causa di una febbre particolarmente alta e difficoltà respiratorie. “Compleanno con la bronchite”, aveva scritto Fedez sempre tramite social, mostrando poi il video della piccola mentre faceva l’aerosol.

Fedez, auguri romantici da Chiara Ferragni/ "Ti sceglierei un altro milione di volte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA