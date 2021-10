Chiara Ferragni, la figlia Vittoria in ospedale: come sta?/ “Ora sta meglio”

Ore in ospedale per Chiara Ferragni e la figlia Vittoria. A raccontare cos’è successo è stata la stessa influencer con un post su Instagram con cui ha spiegato i motivi per i quali ha portato la piccola al pronto soccorso. “Siamo tornati dall’ospedale: Vitto (Vittoria, n.d.r.) stamattina stava peggio con febbre alta, difficoltà respiratorie e un po’ di disidratazione quindi siamo andati al pronto soccorso..”, ha scritto la Ferragni pubblicando alcune foto della sua piccola, nata lo scorso 23 marzo.

Chiara Ferragni sull'Orient Express/ Viaggio da sogno: ecco quanti soldi ha speso

“Adesso dopo 10 ore lì e, fatti tutti gli esami, siamo tornati a casa e lei si sente meglio” – ha aggiunto la moglie di Fedez rassicurando tutti i suoi milioni di followers. “Siamo tornati da 40 minuti, eravamo lì da stamattina“, conclude la Ferragni mostrandosi a casa anche attraverso una serie di storie.

Fedez, auguri romantici da Chiara Ferragni/ "Ti sceglierei un altro milione di volte"

Chiara Ferragni e Vittoria: serata a casa dopo le ore in ospedale

Dopo le ore passate in ospedale, Chiara Ferragni e la piccola Vittoria sono tornate a casa dove ad attenderle c’era Fedez e il piccolo Leone. “Giornata pazzerella”, scrive il rapper postando una foto in cui è seduto sul divano di casa con Leone al suo fianco e la piccola Vittoria tra le braccia.

Sono state ore di preoccupazione per mamma Chiara e papà Fedez, perdutamente innamorati dei loro bambini. La nascita di Leone e Vittoria ha coronato l’amore dell’imprenditrice e del rapper che trascorrono tutto il tempo che hanno a disposizione con i loro bambini. Per i Ferragnez, dopo le ore in ospedale, sarà un weekend più sereno e tranquillo.

Antonio Ricci: "Berlusconi mio opposto"/ "Fedez tamarro, tra 10 anni senza Ferragni"





© RIPRODUZIONE RISERVATA