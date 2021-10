Vittoria Lucia, Fedez lancia l’allarme / Attenzione il virus Rsv è una brutta bestia

Continuano i momenti di preoccupazione per Chiara Ferragni e Fedez che negli ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con un problema respiratorio per la piccola Vittoria di 7 mesi. La coppia aveva già annunciato ai loro fan i momenti di paura quando qualche giorno fa hanno dovuto portare la piccola in pronto soccorso a causa della febbre alta e di difficoltà respiratorie.

Vittoria Lucia, come sta la figlia di Chiara Ferragni e Fedez?/ "Migliora"

Chiara Ferragni, dopo gli attimi di panico, aveva aggiornato i follower sulle condizioni di salute di Vittoria scrivendo: “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi. Passo dopo passo Vittoria migliora, e speriamo continui così anche nei prossimi giorni […] Mandateci pensieri positivi per farla guarire presto”.

Fedez mette in guardia tutti i genitori sul virus di Vittoria

Dopo le dichiarazioni della moglie anche Fedez ha parlato dell’argomento e ha voluto mettere in guardia tutti coloro che hanno dei bambini piccoli dal virus Rsv che ha colpito sua figlia pubblicando una foto della bambina con la didascalia: “Oggi risveglio con Gino il palloncino fatto dalle fantastiche infermiere del reparto. La Vitto è una roccia, migliora sempre di più. Non sottovalutate questo virus che sta girando perché è una brutta bestia. Mi raccomando”.

Vittoria, figlia di Chiara Ferragni e Fedez di nuovo in ospedale/ Come sta? "Virus…"

Il virus che ha colpito la piccola Vittoria Lucia è un virus sincinziale, Rsv, che ha come sintomi bronchioliti e polmoniti e che colpisce principalmente i bambini e i neonati, la piccola di casa Ferragnez probabilmente, come aveva spiegato sua madre, sarà stata contagiata da suo fratello Leone dopo aver preso il virus all’asilo.

LEGGI ANCHE:

Chiara Ferragni, la figlia Vittoria in ospedale: come sta?/ "Ora sta meglio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA