Vittorio Brumotti aggredito con troupe Striscia a Brescia/ “Ho temuto il peggio”

Vittorio Brumotti vittima di una nuova aggressione. L’inviato di Striscia la Notizia è stato assalito da un gruppo di spacciatori a Brescia. A rivelarlo è stato proprio lui, che ha raccontato quanto accaduto sul sito ufficiale del tg satirico di Canale 5. “È l’aggressione più violenta che abbia mai subito. Ho temuto il peggio”, ha raccontato Brumotti. Questo episodio però non lo frena né lo spinge a desistere. “Questo non mi scoraggia ad andare avanti nella battaglia per liberare le piazze d’Italia dalla droga”, ha dichiarato l’inviato. Questa mattina era a Brescia, in via Rizzo, con due operatori di Striscia. Lì sono stati aggrediti da tre spacciatori con pugni, calci e sputi mentre giravano un servizio sullo spaccio di droga.

Gli spacciatori hanno anche danneggiato il furgone della troupe di Striscia la Notizia, due telecamere e la bici di Vittorio Brumotti. Questi si era recato a Brescia dopo molte segnalazioni da parte di cittadini esasperati dall’attività di spaccio peraltro in una zona frequentata anche da famiglie e bambini.

VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO A BRESCIA

A fermare l’aggressione a Vittorio Brumotti e la troupe di Striscia la Notizia l’arrivo delle forze dell’ordine, che poi hanno portato in caserma i tre per accertamenti. Il servizio, comunque, andrà in onda la prossima settimana a Striscia la Notizia. Nel suo ultimo reportage, invece, era a Roma, alla stazione Termini. Al momento non ci sono altre informazioni in merito all’aggressione, se non la foto che un operatore ha pubblicato su Instagram e che l’inviato di Striscia la Notizia ha condiviso tra le “stories”, oltre alla notizia pubblicata dal tg satirico di Antonio Ricci, che ha pubblicato anche una foto. “Quello che mi rimane del nostro servizio di oggi a Brescia”, si legge. Sullo sfondo una bicicletta distrutta, quella appunto di Vittorio Brumotti, e due volanti della Polizia che sono intervenute in soccorso della troupe di Striscia la Notizia. Tanto lo spavento, ancora una volta, per l’inviato.

«È l’aggressione più violenta che abbia subito. Ho avuto paura», ha detto il nostro inviato @brumottistar https://t.co/tmTn81fyNs — Striscia la notizia (@Striscia) February 20, 2021





