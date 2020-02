VITTORIO CECCHI GORI, EX VALERIA MARINI/ “Soldi in prestito? Li ha riavuti tutti”

Vittorio Cecchi Gori è uno degli ex di Valeria Marini. I due hanno avuto una relazione subito dopo il divorzio di lui dalla moglie Rita Rusic, che tuttavia non ha mai dimenticato. Il produttore cinematografico l’ha sempre considerata l’unica donna della sua vita; l’unica, di fatto, a cui sia mai stato legato attraverso il vincolo matrimoniale. Questa presa di coscienza, però, è arrivata solo a posteriori, vale a dire dopo l’addio alla Marini: “Ci sono stato cinque anni, ci siamo voluti un gran bene io e Valeria. È durata quasi come la guerra in Vietnam”, ha raccontato in un’intervista a Oggi. Dopo il brutto spavento causato dall’ischemia e il successivo ricovero in ospedale, Vittorio ha rivalutato un po’ di cose. A cominciare dal rapporto con i suoi figli, Vittoria e Mario, con cui aveva litigato. È stata proprio la moglie Rita a favorire il loro riavvicinamento, nello stesso periodo in cui Cecchi Gori ha avuto quel grosso problema di salute. Vittorio è stato anche sottoposto al coma farmacologico: la vicinanza dei suoi cari l’ha aiutato a superare una dura prova.

Vittorio Cecchi Gori parla di Valeria Marini

L’amore per la moglie Rita Rusic non impedisce a Vittorio Cecchi Gori di voler bene anche a Valeria Marini. Nel suo cuore non c’è posto che per la prima, come lui stesso ha ribadito, ma non per questo Valeria si è risentita. I due, infatti, non hanno mai litigato. Le dichiarazioni che potrebbero far pensare il contrario sono le seguenti, quelle cioè che riguardano un presunto prestito che la Marini gli avrebbe fatto: “Se stesse più calma sarebbe meglio… Quando ci siamo conosciuti non ero in difficoltà economica e non mi ha dato dei soldi, ma li ha anticipati. Quei soldi che mi ha anticipato li ha riavuti tutti e pure qualcosa di più”, ha fatto sapere il produttore. Le parole più belle e più accorate le ha riservate a Rita, ancora una volta: “Rita Rusic è la donna della mia vita”, ha detto, spiazzando il pubblico in studio da Barbara D’Urso. Infine, a proposito dei suoi figli e delle chiacchierate ingerenze di Valeria Marini, ha precisato: “I miei figli venivano due giorni a settimana a trovarmi e qualche volta c’era anche Valeria. Vittoria, che è anche più grande di Mario, è stata un po’ gelosa, io sono un uomo buono e forse ho sbagliato. Probabilmente non avrei dovuto cercare di metterli insieme”. In passato, infatti, Valeria è stata accusata dalla Rusic di aver contribuito a far incrinare il rapporto tra il marito e i loro figli. Vittoria, in particolare, è stata quella che ne ha più sofferto, ma alla fine si sono riconciliati e tutto è andato per il meglio.

