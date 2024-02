Vittorio Menozzi asfalta Garibaldi al GF: “Imbarazzato dal passo indietro su Beatrice”/ “Mi ha preso in giro”

Vittorio Menozzi accusa Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello: “Mi sento preso in giro”

Vittorio Menozzi lancia un’accusa ben mirata e in diretta al Grande Fratello 2023 nei confronti di Giuseppe Garibaldi. Lo fa analizzando delle dichiarazioni fatte dal bidello di origine calabrese nei confronti di Beatrice Luzzi. In studio Alfonso Signorini apre un sondaggio tra i gieffini eliminati, chiedendo loro chi merita di arrivare in finale tra i nomi al televoto: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin.

Quando arriva il momento di Vittorio Menozzi, prima di fare il suo nome ne approfitta per criticare il passo indietro fatto da Giuseppe nei confronti di Beatrice. Dunque lancia l’accusa: “Mi sento un po’ imbarazzato e preso in giro dalle parole di Giuseppe. Questo strano passo indietro nei confronti di Beatrice, la voglia di ricostruire quando per tre mesi ha detto che è una persona che manipola, che usa e che io ero una sua pedina. La forza che ho messo nel difenderla Beatrice… è questo”.

Vittorio Menozzi deluso dal cambio di Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi: accuse in diretta

Il riferimento di Vittorio è al dietrofront fatto da Garibaldi nei confronti di Beatrice Luzzi dopo le forti accuse lanciate all’attrice negli scorsi mesi. Giuseppe l’ha infatti accusata di essere una manipolatrice e di essere anche arrivata ad usarlo per un suo scopo. Infine ha accusato anche Vittorio di essere una pedina di Beatrice e, di conseguenza, di avere poco carattere. Menozzi, di fronte al cambiamento repentino di idea di Giuseppe, si è dunque sentito ferito, facendo intendere che a dimostrare incoerenza e poco carattere sia stato ora proprio il bidello.











