Vittorio Menozzi e il sogno infranto: “Ho dovuto lasciare lo sport per problemi fisici”/ “Mi ero infiammato”

Vittorio Menozzi: “Ho dovuto lasciare lo sport per problemi fisici”

Vittorio Menozzi è stato protagonista di un momento per lui molto doloroso. In serata, il concorrente ha ripercorso dei ricordi legati allo sport che lo hanno fatto soffrire molto. Il concorrente si è sfogato con i suoi inquilini raccontando un tassello molto importante del suo passato.

“E’ un po’ triste perchè era uno sogno che avevo quando ero giovane e si è spento a causa di problemi fisici che non potevo risolvere in tempo” ha spiegato il gieffino: “Avrei dovuto smettere di allenarmi per tanto tempo e poi chiaramente le stagioni e i campionati passavano e dopo, gli sport come il beach volley e la pallavolo, conta anche la componente fisica.” E ancora: “Il mio sogno era legato al mondo under non over e ci potevo riuscire, c’erano delle probabilità molto alte che questa cosa accadesse. Sono sempre uno che cerca di portare a casa il meglio di qualsiasi cosa gli succede, bella o brutta che in quel momento possa sembrare e mi porto dietro tutto il mio bagaglio di carattere che mi ha lasciato.”

Vittorio Menozzi e il sogno infranto: “Ho rinunciato a tutto”

Vittorio Menozzi ha poi continuato lo sfogo, raccontando a quante cose ha rinunciato per inseguire quel sogno sportivo che si è, poi, infranto: “Solo che, quando vedi spezzata una cosa del genere in un modo forse anche non giusto… una malattia sfigata. Mi ero infiammato, non sono più riuscito a sfiammarmi.”

Il concorrente aggiunge: “Ho rinunciato a tutto: vedevo pochissimo la mia ragazza, la scuola, rinunciavo a mangiare quello che mi piaceva per mangiare quello che dovevo. La famiglia anche la frequentavo di meno per queste ragioni… ho sacrificato tanto. Quello che è successo 5 anni fa mi ha cambiato la vita“.

