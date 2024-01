Vittorio Menozzi in crisi al Grande Fratello 2023: “Ho l’istinto di scappare”/ “Qui non posso più…”

Vittorio Menozzi in difficoltà al Grande Fratello 2023: la confessione

Per Vittorio Menozzi la Casa del Grande Fratello 2023 sta diventando un ambiente sempre più ostile. Il modello e ingegnere nelle scorse ore si è lasciato andare a uno sfogo, ammettendo di trovarsi in difficoltà nel loft di Cinecittà. Non sono giorni facili dunque per Vittorio Menozzi, che ha rivelato di non voler appartenere a nessuna delle fazioni che si sono create nella casa del Grande Fratello. “Io non mi sento di appartenere a un gruppo piuttosto che un altro. Poi però non posso nemmeno essere sopra le parti se poi nel giorno sto più con un gruppo. Diciamo che ho capito che sono fatto per avere rapporti singoli, in gruppi non ci voglio stare. Non è il fatto dei gruppi in sé, ma dei condizionamenti mentali” ha chiarito Menozzi parlando con Beatrice Luzzi.

Vittorio, sempre interagendo con l’attrice, si è detto dispiaciuto al Grande Fratello 2023: “Ho capito che non sono fatto per stare in gruppo. Però non è facile perché qui i gruppi esistono. Dici che in realtà io faccio un po’ come mi pare e che sto con tutti? Sì ma perché me lo impongo e spingo su quella parte che invece mi dice di stare più con un gruppo piuttosto che l’altro”.

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi si allontanano al Grande Fratello?

Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023 si è poi lasciato andare con l’amica Beatrice Luzzi. Il giovane ingegnere ha ammesso di aver bisogno di più tempo in solitaria all’interno del loft di Cinecittà, dove poter riflettere e dedicarsi a se stesso. E con la Luzzi sono emerse delle divergenze, che Vittorio ha voluto sottolineare: “Tu hai un carattere diverso dal mio e in certe situazioni ti ci trovi meglio. Il mio istinto invece è quello di scappare. Poi siete tutte persone con cui ho dei legami forti… Quindi basta. Se mi voglio allontanare da te? Voglio avere i miei momenti per me. Non voglio far parte di nulla”.

I telespettatori del Grande Fratello 2023 dunque sono andati in allarme, con Vittorio Menozzi che ha chiesto un cambio di atteggiamento a Beatrice Luzzi. “Voglio degli spazi per le cose più profonde mie. Già sto lavorando su cose mie e quello dei litigi è un altro piano che non mi appartiene. Anche lo scontro tuo e di Perla ieri, avete discusso fortemente. Nelle persone con cui hai litigato io non vedo delle brutte persone”. Vittorio e Beatrice dunque sono pronti ad allontanarsi?











