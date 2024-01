Vittorio Menozzi in lacrime per Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ “Un dolore così grande…”

Grande Fratello 2023, Vittorio Meozzi ‘distrutto’ dopo l’uscita di Beatrice Luzzi

A dispetto delle reazioni ‘estemporanee’ e delle annesse polemiche sui social, qualcuno al Grande Fratello 2023 risulta sinceramente e profondamente provato da quanto accaduto nelle ultime ore a Beatrice Luzzi. L’attrice ha dovuto improvvisamente lasciare la Casa e non è dato sapere se deciderà o meno di rientrare in gioco. Attualmente, la priorità è dimostrarle vicinanza per il terribile lutto che l’ha colpita portandole via suo padre, Paolo Luzzi.

Tornando a chi sta vivendo con tristezza e apprensione quanto accaduto a Beatrice Luzzi, la pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 ha messo in evidenza lo sconforto di Vittorio Menozzi. Il modello ha trascorso le ultime ore in Casa isolandosi, limitando al minimo le conversazioni e dedicandosi alla riflessione. Sarà sicuramente tanta la preoccupazione per lo stato emotivo dell’attrice e le incognite sembrano turbarlo in maniera piuttosto netta.

Vittorio Menozzi non riesce a trattenere le lacrime: interviene Fiordaliso

Inutile il tentativo di Stefano Miele che – come racconta la pagina ufficiale del reality – si è avvicinato a Vittorio Menozzi nel tentativo di dargli conforto. Il modello è presto tornato ad isolarsi per non mettere in risalto il suo stato di tristezza. In particolare, ad un certo punto il concorrente del Grande Fratello 2023 ha trovato come unica soluzione quella di sfuggire alla convivialità per lasciarsi andare ad un pianto liberatorio, segno evidente del suo attuale stato emotivo in riferimento a quanto accaduto a Beatrice Luzzi.

Poco dopo – come racconta un video pubblicato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 – anche Fiordaliso ha tentato di supportare Vittorio Menozzi e le sue parole non possono che essere condivisibili. “A un dolore così grande non puoi dare consolazione”, la cantante ha poi amorevolmente asciugato le lacrime sul volto del giovane prima di tentare, seppur in maniera non spontanea, di riprendere la quotidianità nel reality.











