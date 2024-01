Vittorio Menozzi innamorato di Beatrice?/ “Non ci sarebbe nulla di male”, la confessione a Fiordaliso

Vittorio Menozzi cotto di Beatrice? Ecco cosa confidava a Fiordaliso

Vittorio Menozzi è entrato in uno stato di tristezza e malinconia a causa dell’uscita di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello. L’attrice si è ritirata, forse solo momentaneamente, per la morte del padre e questo ha messo in crisi l’ex sportivo. In molti sul web cominciano a pensare che Vittoria si sia preso una bella cotta per l’attrice di Vivere. Non è poi così insensata questa ipotesi considerando alcune dichiarazioni che, alcuni mesi fa, il concorrente ha confessato a Fiordaliso.

Letizia Petris è innamorata di Paolo Masella al Grande Fratello 2023/ “Se continuiamo così…”

In quell’occasione, infatti, la cantante diceva: “Io ho capito tutto. Guarda che a te te piace Bea. Guardami! Ti piace Vitto! Non ti innamorare Vitto, Vitto guardami. Ok, non diciamo innamorare, ma incottare, perché per me incottato di lei lo sei. Dimmi la verità, lo sei davvero? Non c’è mica problema per l’età”. La risposta di Vittorio Menozzi lascerebbe intendere un sentimento per Beatrice: “A me piacciono i caratteri forti. Oltre ad un certo limite non vado. Se sono innamorato? No zia no. Innamorarsi è un’altra cosa. Se sono incottato? Em… non ci sarebbe niente di male dai. L’età? No è solo un numero lei per certi versi è una ragazza di 25 anni”. Sarà davvero così o si tratta di una semplice amicizia?

Greta Rossetti contro tutti al Grande Fratello?/ "Creano liti per fare dinamiche, atteggiamenti che non..."

Vittorio in crisi dopo l’uscita di Beatrice: “Mi manca”

Vittorio Menozzi sembra completamente perso e spaesato dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dalla casa più spiata d’Italia. L’ex sportivo ha ammesso di sentire la mancanza della sua amica che per lui rappresenta un punto di riferimento importante.

In confidenza a Stefano, Menozzi ha parlato a lungo dell’attrice: “Sì Beatrice mi manca. Perdere anche lei come riferimento è stato scombussolante. Sembra stupido ma anche solamente averle potuto dire due parole sarebbe stato rassicurante, consolatorio per lei ma anche per me. Questa cosa mi ha buttato giù. Con il tempo vorrei imparare ad essere un po’ più carismatico. Quando passo del tempo con delle persone che in un certo senso, sotto certi aspetti, non rispecchiano i tuoi valori io voglio prendere il bello e star lontano dal brutto.”

Federico Massaro si dichiara ad Anita Olivieri ma lei lo rifiuta/ "Ho qualcuno che mi aspetta fuori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA