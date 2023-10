Vittorio Menozzi interessato ad Anita o ad Heidi?/ La confessione a Ciro: “Mi piace, ma penso sempre a…”

Menozzi confida a Ciro, per chi prova maggior interesse tra Heidi e Anita

E’ passato un mese dall’esordio del Grande Fratello 2023 e, naturalmente, iniziato i primi flirt e interessi tra i vari concorrenti. In questi ultimi giorni, al centro della curiosità del pubblico c’è Vittorio Menozzi che si è detto interessato sia ad Anita che Heidi.

Confidandosi con Ciro, però, il concorrente ha ammesso che nonostante stia conoscendo Heidi il pensiero vola comunque ad Anita, pur temendo un rifiuto. Le parole di Menozzi non sono piaciute al web che ritiene stia giocando con i sentimenti di entrambe; molti utenti pensano a una precisa strategia del concorrente che ha dichiarato all’attore napoletano: “Non voglio dare l’immagine di qualcuno indeciso“. Si dichiarerà a Olivieri? Non rimane che attendere l’evolversi delle puntate.

ma io il pezzo di prima non lo avevo ascoltato praticamente vittorio sta dicendo che quando sta con heidi pensa ad anita e non le piace così tanto,grande fratello per favore fai ascoltare tutto alla signorina kiss lei deve svegliarsi pic.twitter.com/RUwRXpZxWN — cheverguenza// heidi💋 (@iosonoestanca_) October 7, 2023

Nonostante l’interesse dichiarato di Vittorio Menozzi per Anita, tra i due concorrenti si è consumato un duro scontro. Qualche giorno fa, all’interno del Tugurio, il gieffino ha preparato la pasta in bianco a lui e altri quattro inquilini molto dopo l’orario di cena.

Il cibo scarseggia nel Tugurio e, dunque, il gesto del concorrente ha dato parecchio fastidio a Olivieri la quale ha commentato: “Secondo me non ha senso per una persona rifare la pasta, poi fa quello che vuoi. È il principio […] Lo stai facendo per gola. Hai pranzato e hai cenato. Sei sempre tu, lo fai sempre. Stiamo nel tugurio. C’è chi non ha voglia di discutere con te e chi ci discute. Io ti sto dicendo la mia…anche io vorrei fare quello che mi pare ma siamo in 1o qua dentro…Tutti ci stiamo adattando!“.











