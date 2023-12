Vittorio Menozzi rifiuta Greta Rossetti al Grande Fratello 2023?/ “Non posso baciarti, Mirko è un amico…”

Grande Fratello 2023, l’idea di Greta Rossetti per movimentare la serata: “Vittorio, baciami!”

Al Grande Fratello 2023, a dispetto delle precedenti edizioni, non sono state molte fino ad ora le nuove liaison nate sotto l’ombra delle telecamere onnipresenti. Prima Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, poi il triangolo amoroso con Mirko Brunetti protagonista; per il resto, nessuna liaison nuova di zecca e duratura rispetto a quanto abbiamo osservato negli anni trascorsi. A stroncare ulteriormente il desiderio di romanticismo da parte dei telespettatori pare ci abbia pensato Vittorio Menozzi con una sorta di “due di picche” rifilato a Greta Rossetti.

Nella giornata di ieri, come riporta Biccy, si è realizzato l’ennesimo siparietto ambiguo tra Greta Rossetti e Vittorio Menozzi con un esito che però ha spiazzato ulteriormente i telespettatori. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti ha infatti – seppur a suo dire per gioco – fatto una proposta esplicita al modello. “Cosa possiamo fare per movimentare questa serata? Io ho un’idea, baciami con la lingua Vittorio! Voglio un bacio, perchè non me lo dai?”.

Vittorio Menozzi non si concede a Greta Rossetti: “Non ce la faccio proprio…”

Greta Rossetti – come riporta il portale – ha dunque chiesto in maniera diretta un bacio a Vittorio Menozzi, ma non di quelli amichevoli a stampo ma qualcosa di decisamente più passionale. Il modello ha subito dimostrato una certa perplessità: “Oddio ma in che senso? Marco, aiutami tu”. Proprio Maddaloni è intervenuto in soccorso del coinquilino: “L’unica cosa per cui posso capire Vittorio che si ferma è che secondo me tu sei ancora presa da Mirko”.

Le allusioni di Marco Maddaloni – come riporta Biccy – non solo hanno spento gli entusiasmi di Greta Rossetti ma l’hanno anche indispettita non poco: “Io sono una ragazza single, ma poi mi dovrebbe baciare lo stesso, al massimo Mirko lo affrontiamo sabato. Vi sembra normale che lui mi dica di no?! Io poi sono single da tre settimane…”. A questo punto, è stato Vittorio Menozzi a motivare il rifiuto: “Mirko è un mio amico ed è uscito da pochi giorni; Io non posso baciare una ragazza così come se bevessi un bicchiere d’acqua, non ce la faccio proprio…”. In risposta, Greta ha chiarito i suoi intenti giocosi: “Vabbè dai era uno scherzo… Tra un mese allora mi bacerai se sarò ancora qui e non sarò tornata con Mirko!”.

