Vittorio Menozzi spiega perchè non ha baciato Greta/ “Non bacerei una donna la prima volta che ci esco”

Vittorio Menozzi spiega perchè non ha baciato Greta Rossetti

Vittorio Menozzi e Greta Rossetti sembrano attratti l’uno dall’altra, ma non sembra ancora scattata la scintilla. Infatti, il bacio non è ancora arrivato tra i due anche se l’ex tenitrice lo ha chiesto in modo scherzoso. Se da un lato l’ex sportivo aveva chiarito la motivazione fosse l’amicizia con Mirko, dall’altra sembrano esserci ulteriori motivi per cui ha rifiutato Greta.

“Non sono fatto così. Non bacerei una donna la prima volta che ci esco. Se sono mai stato con una donna la prima notte? Un po’ di anni fa. Io però non sono fatto così. Ho 23 anni, ma sono cambiato. Quanto tempo devo frequentare una donna prima di baciarla? Non lo so. Dipende, non è che c’è sempre una regola. Non sento la necessità di fare qualcosa subito” ha affermato Vittorio. Arriverà, dunque, questo bacio?

Greta Rossetti chiede un bacio a Vittorio ma lui la rifiuta

Qualche giorno fa, Greta Rossetti ha chiesto a Vittorio Menozzi, scherzosamente, di baciarla per movimentare la serata: “Cosa possiamo fare per movimentare questa serata? Io ho un’idea, baciami con la lingua Vittorio! Voglio un bacio, perchè non me lo dai?”

A questo punto, il concorrente l’ha rifiutata: “Oddio ma in che senso? Marco, aiutami tu”. Maddoloni ha dunque aggiunto: “L’unica cosa per cui posso capire Vittorio che si ferma è che secondo me tu sei ancora presa da Mirko“. Greta ha dunque replicato: “Io sono una ragazza single, ma poi mi dovrebbe baciare lo stesso, al massimo Mirko lo affrontiamo sabato. Vi sembra normale che lui mi dica di no?! Io poi sono single da tre settimane…“. Vittorio interviene per chiarire i motivi del suo rifiuto: “Mirko è un mio amico ed è uscito da pochi giorni; Io non posso baciare una ragazza così come se bevessi un bicchiere d’acqua, non ce la faccio proprio…”

