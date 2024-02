Vittorio Menozzi: “Tornare al Grande Fratello? Solo per qualche giorno”/ “Farei come Mirko…”

Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi commenta le tempistiche del reality

Vittorio Menozzi è stato indubbiamente uno dei concorrenti più influenti del Grande Fratello 2023; ciò è dimostrato dalle reazioni dei coinquilini e dei fan, nel momento della sua eliminazione dal reality. La decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno, difficile da pronosticare e soprattutto per nulla prevista da chi condivideva con lui l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Eppure, a dispetto delle attese il cammino di Vittorio Menozzi si è interrotto ad un passo dalle battute finali del Grande Fratello 2023. L’ex concorrente è dunque tornato alla normalità, compreso l’utilizzo dei social. Come riporta Il Vicolo delle News, il modello si è lasciato andare ad alcune considerazioni sul web; sia considerando l’esperienza vissuta sia immaginando la possibilità di tornare nuovamente nel reality in futuro.

Vittorio Menozzi e il possibile ritorno al Grande Fratello 2023: “Farei come Mirko, però…”

“Opinione personale e soggettiva, per come ho percepito la mia esperienza il gf dovrebbe durare massimo 5 mesi (per chi entra dal giorno 0), dopo si inizia a perdere lucidità e il benessere che garantisce un’esperienza divertente e arricchente sia per chi la vive dentro che per chi la vede da fuori”. Queste le parole di Vittorio Menozzi – riportate dal portale – in riferimento a quella che secondo lui dovrebbe essere la durata del Grande Fratello.

Successivamente, Vittorio Menozzi è stato incalzato da un follower – come riporta Il Vicolo delle News – a proposito della possibilità di tornare al Grande Fratello 2023. “Ti dico, per qualche giorno come ha fatto Mirko Sì, non di più”, l’ex concorrente del reality ha poi aggiunto: “E’ stato molto stressante ultimamente, però avere quella sensazione di ritornare nel posto in cui ha vissuto un pezzo della tua vita, why not?”.

