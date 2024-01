Vittorio Menozzi, un ‘lapsus’ al Grande Fratello 2023 alimenta le teorie del web/ “Per te e per lui…”

Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi: i fan fanno ancora il tifo per la ‘ship’ con Federico Massaro

Il fatto che Vittorio Menozzi sia tra i protagonisti assoluti del Grande Fratello 2023 è fuori dubbio, ma spesso e volentieri il concorrente è al centro di teorie del web piuttosto fantasiose. Fin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, sui social sono iniziate a fantasticare a proposito della sua sessualità. La situazione è forse sfuggita di mano con l’ingresso di Federico Massaro alimentando il pensiero secondo il quale tra i due potesse o possa esserci del tenero.

Beatrice Luzzi come Fedro Francioni: da papabili vincitori del Grande Fratello al lutto/ Abbandoni e drammi

Al di là del possibile interesse reciproco tra Vittorio Menozzi e Federico Massaro – i due hanno chiaramente dichiarato di essere eterosessuali – il web è sempre a caccia del ‘pelo nell’uovo’ e – come riporta Novella 2000 – un piccolo lapsus del concorrente del Grande Fratello 2023 avrebbe destato nuovamente le fantasie degli utenti in riferimento alla sua presunta omosessualità.

Grande Fratello 2023, televoto annullato dopo il lutto di Beatrice Luzzi/ L'attrice ritornerà in gioco?

Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi e le parole ‘travisate’: “Lui…Lei!”

“Diventa difficile trovare un partner la cui complicità ti permetta di chiedere ancora di più e di avere ancora di più; per te stesso e per lui… Lei”. Queste le parole di Vittorio Menozzi – riportate dal portale – mentre argomentava in giardino a proposito dei rapporti sentimentali dal suo punto di vista. Chiaramente, l’attenzione è stata attirata dall’utilizzo del pronome maschile, poi corretto con il femminile.

Analizzando bene le parole di Vittorio Menozzi, la defaillance è presto chiarita: come spiega anche Novella 2000, il concorrente del Grande Fratello 2023 ha utilizzato il sostantivo “partner”. Ne consegue che, per ‘consecutio’ di genere, gli sia scappato l’utilizzo di “Lui” piuttosto che “Lei”. In ogni caso, sarà difficile convincere chi ama fantasticare su questa tipologia di ship e probabilmente bisognerà attendere la fine del reality prima che il presunto interesse per Federico Massaro venga definitivamente confutato.

Perché Beatrice Luzzi ha abbandonato il Grande Fratello 2023?/ "Morto il papà Paolo": il triste annuncio

© RIPRODUZIONE RISERVATA