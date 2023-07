Viva Rai 2!, i residenti di Via Asiago protestano contro il programma/ “La strada viene lasciata sporca!”

Viva Rai2!, il format mattutino di Fiorello scatena le polemiche dei residenti di Via Asiago

Mentre i palinsesti televisivi della prossima stagione iniziano a prendere una forma chiara, diversi dubbi aleggiano intorno al programma mattutino di Fiorello: Viva Rai 2!. Il format ha riscosso grande successo, soprattutto per la capacità dello showman di attirare ospiti d’eccezione dando vita a contenuti esilaranti e di qualità. Il futuro della trasmissione sembra però essere incerto ma non per questioni legate principalmente alla strategia televisiva o alla posizione del conduttore.

Stando a quanto riportato da TvBlog, Viva Rai 2! avrebbe attirato le proteste dei residenti di Via Asiago, la zona dove appunto avvengono le prove e dirette della trasmissione di Fiorello. Pare dunque che, a dispetto dell’impegno degli addetti ai lavori, il quartiere si sia lamentato tanto del disordine e dello sporco causato dal programma quanto dei rumori causati. A tal proposito, come riporta il portale, si è espresso ironicamente anche l’AD Rai Sergio Roberto: “Cercheremo di convincere i residenti che lo show sia un valore aggiunto e che quei palazzi possono diventare luoghi di culto…”.

Viva Rai2!, trattative in corso tra la Rai e Comune di Roma: “Dobbiamo registrare l’incompatibilità…”

Come racconta TvBlog, sarebbero dunque in corso delle vere e proprie trattative tra i residenti di Via Asiago e i vertici Rai per trovare la quadra in vista della nuova stagione di Viva Rai 2! . Nel merito della questione è intervenuta anche Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio di Roma I. “…Per come è stata organizzata durante la stagione scorsa dobbiamo registrare l’incompatibilità di ‘Viva Rai 2!’ con le esigenze dei residenti; sia per gli orari di messa in onda la mattina presto che per le modalità di svolgimento. La strada veniva lasciata sporca e in disordine dopo ogni puntata“.

Lorenza Bonaccorsi ha dunque confermato i malumori dei residenti di Via Asiago in relazione alla messa in onda di Viva Rai 2!, programma mattutino condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio. Alla base delle incongruenze tra il format e i cittadini vi sarebbero le condizioni precarie di pulizia e salvaguardia delle zone interessate dalla diretta e dalla prove, soprattutto in riferimento ai rumori e alla pulizia. Il presidente del Municipio di Roma I – come riporta TvBlog, che cita Repubblica come fonte – si è però augurata che un accordo si possa trovare. “Mi auguro, quindi, che si possa trovare una soluzione che rilanci ‘Viva Rai2!’ salvaguardando prima di tutto il diritto al riposo e al decoro dei residenti di quell’area”.











