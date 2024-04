Viva Rai2, si farà la 3a edizione? Fabrizio Biggio: “Quando non lo faremo più…”/ “A Fiorello sono grato”

Si farà la 3a edizione di VivaRai2? Fabrizio Biggio: “Quando non lo faremo più…”

Ogni mattina dal lunedì al venerdì Fiorello con la sua cricca composta da Fabrizio Biggio e Mauro Casciari regalano il buon umore a tutti gli italiani con Viva Rai2. Gli ascolti sono da record ma quel è il segreto dello straordinario successo? A cercare di dare una risposta è intervenuto Fabrizio Biggio nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera: “Il segreto credo è che ci divertiamo” e poi ha aggiunto: “Ci chiedono anche come facciamo alle cinque del mattino ad essere così pimpanti ma la realtà è che lui (Fiorello, ndr) ha un’energia che ci travolge tutti”

Fabrizio Biggio ha poi rivelato che ovviamente non è il massimo alzarsi alle 4 di notte, ma recuperano dormendo tutto il pomeriggio. Successivamente ha anche rivelato alcuni retroscena, come nascono le gag, alcune anche poco prima della diretta. E poi ha aggiunto che in molti sketch hanno mantenuto le risate in sottofondo inizialmente per sbaglio, perché i montatori non avevano avuto il tempo di tagliarli. Poi hanno visto che funzionava e le hanno lasciate in sottofondo. E parlando dei ritmi orari Fabrizio Biggio ha lasciato intendere che forse la 3a edizione di Viva Rai 2 non ci sarà: “Quando non lo faremo più dobbiamo cambiare il jet lag e reinventarci.”

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai si parla spesso della possibilità che anche Fiorello decida di passare sul Nove. In realtà lo showman siciliano non si è mai sbilanciato in tal senso sostenendo che nel suo prossimo futuro ‘lo aspetta il divano’. E dunque in molti si chiedono Viva Rai 2 avrà una nuova edizione? I diretti interessati non si sono mai espressi serimante ma Fabrizio Biggio ha lasciato intendere a Da noi a ruota libera che la fine di Viva Rai 2 non è poi così lontana.

Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini, infine, Fabrizio Biggio ha speso delle bellissime per Fiorello: “Lui è il mio mentore, mi ha preso ha visto qualcosa in me e, io ho veramente imparato tanto stando vicino a lui, mi rendo conto anche quando faccio delle cose da solo e di questa cosa gliene sono grato.” Mentre sul successo di ascolti ha aggiunto: “È andata benissimo ma la cosa più bella di questa edizione sono i bambini, il pubblico dei bambini è cresciuto e quando i bambini arrivano al glass e ti guardano ti si riempie il cuore di gioia.”











