Viva Raiplay, Fiorello/ Anticipazioni 5 novembre e ospiti: dopo Amadeus, arriva Morgan?

VIVA RAIPLAY ANTICIPAZIONI 5 NOVEMBRE

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata, oggi, martedì 5 novembre, su Raiuno, subito dopo il telegiornale delle 20, torna in onda Fiorello con la seconda puntata del suo sho innovativo dal titolo Viva Raiplay e che sarà trasmesso, in anteprima, con appuntamenti di 15 minuti, fino a venerdì 8 novembre. Il vero e proprio show fatto di interviste, anedotti, racconti e momenti musicali prenderà il via il prossimo 13 novembre quando andrà in onda, solo sulla piattoforma di Raiplay, disponibile anche per smarthphone, tablet e smart tv, ogni mercoledì, giovedì e venerdì, sempre alle 20.30. Il pubblico, tuttavia, avrà la possibilità di guardare la puntata anche in un momento successivo, dove e quando si vuole. Con Viva Raiplay, Fiorello ha dimostrato, ancora una volta, di essere il più grande showman della televisione italiana. Promossa a pieni voti, infatti, sia l’intervista all’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini che il divertente momento con Amadeus.

VIVA RAIPLAY: MORGAN OSPITE DELLA SECONDA PUNTATA?

Chi sarà l’ospite della seconda puntata di Viva Raiplay? Con chi, in soli 15 minuti di show, Fiorello darà vita ad uno spettacolo imperdibile capace di incollare davanti ai teleschermi milioni di telespettatori? Per scoprirlo sarà necessario aspettare ancora un po’, ma non è escluso che, nello studio di via Asiago 10, storica sede di Rai Radio, possa presentarsi Morgan. A confermare l’invito da parte di Fiorello è stato lo stesso Morgan che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Blogo, ha dichiarato: “mi ha invitato nel suo show e ci andrò molto volentieri” aggiungendo parole di stima per lo stesso showman – “Beh, Fiorello è un personaggio che mi potrebbe insegnare molto…“. Sarà, dunque, Morgan l’ospite della seconda puntata di Viva Raiplay?

VIVA RAIPLAY: IL CAST E COME VEDERE IL PROGRAMMA IN STREAMING

Quello di Viva Raiplay è un cast ricchissimo. Accanto a Fiorello, in ogni puntata, ci saranno anche i seguenti personaggi: il maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia, l’attore e regista Phaim Bhuiyan, Vincenzo Mollica e il tiktoker Luciano Spinelli. Se le prime cinque anteprime saranno visibili su Raiuno, dal 13 novembre, l’unico modo per seguire il programma sarà collegarsi, tramite un pc, al sito Raiplay oppure scaricare l’apposita applicazione su smartphone, tablet e smart tv. Con un semplice clik, potrebbe vedere e rivedere tutte le puntate del nuovo show di Fiorello, in qualunque momento.



