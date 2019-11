Viva RaiPlay, Fiorello/ Anticipazioni, cast e ospiti: un inedito Vincenzo Mollica

VIVA RAIPLAY ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA: DEBUTTA FIORELLO

L’attesa è finita. Questa sera, subito dopo il Tg1, parte su Raiuno, Viva Raiplay, lo show che segna il ritorno di Rosario Fiorello sui canali Rai e che anticipa il vero show di 50 minuti che, dal 13 novembre, sarà visibile solo sulla piattaforma della Rai ogni mercoledì, giovedì e venerdì, sempre alle 20.30. “Ci siamo”, ha twittato questa mattina lo stesso Fiorello dando il via al countdown per la prima puntata, di 15 minuti, che Raiuno trasmetterà prima dello show di Amadeus “I soliti ignoti”. Quindici minuti concentratissimi nel corso dei quali Fiorello tirerà fuori le sue perle dando una piccola anticipazione di quello che accadrà nel vero show in onda dal 13 novembre. Nella “multilocation” di via Asiago 10, storica sede di Rai Radio, Fiorello darà vita ad uno show inedito e innovativo in cui sfoggerà le sue doti di showman attraverso una funzione di stili, idee e linguaggi diversi. L’emozione, da parte di Fiorello, è tantissima mentre il pubblico non vede l’ora di potersi nuovamente divertire in sua compagnia.

IL CAST DI VIVA RAIPLAY

Fiorello non sarà solo al timone di Viva Raiplay. Con lui, in ogni puntata, ci sarà un flusso di ospiti che darà vita ad uno spettacolo inedito e ricco di grandi personaggi del mondo della musica. Sui palchi di Viva Raiplay, così si alterneranno grandi nomi e giovani star del web con cui Fiorello darà vita a simpatici siparietti. Accanto allo showman più famoso della televisione italiana ci saranno l’immancabile maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia, l’attore e regista Phaim Bhuiyan, un “inedito” Vincenzo Mollica la cui presenza è stata accolta con gioia dal pubblico di Raiuno e il tiktoker da 7 milioni di follower Luciano Spinelli. Sarà, dunque, uno show imperdibile quello di Viva Raiplay, a partire dalla prima puntata in onda questa sera.

VIVA RAIPLAY, COME VEDERE LO SHOW DI FIORELLO IN DIRETTA STREMING?

Le puntate che anticipano la partenza ufficiale di Viva Raiplay andranno in onda su Raiuno, alle 20.30, subito dopo il Tg1, da lunedì 4 novembre fino a venerdì 8 novembre. Il programma, poi, sarà visibile solo su Raiplay dal 13 novembre. Per vedere il nuovo show di Fiorello sarà sufficiente collegarsi al sito www.raiplay.it anche attraverso smartphone o tablet. Basta scaricare l’applicazione gratuita RaiPlay da App Store (Apple) e Play Store (Google). Se, invece, si ha una Smart Tv sarà sufficiente cliccare l’applicazione “RaiPlay” tra quelle presenti nella sezione “app” nello “atore” del televisore. Sono tanti, dunque, i modi per non perdersi il nuovo show di Fiorello che, prima del debutto ufficiale, avverte: “sarà come il gelato, mescolerò molti gusti”.



