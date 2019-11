Viva Raiplay, Fiorello/ Anticipazioni e ospiti 6 novembre: lo show conquista tutti

ANTICIPAZIONI VIVA RAIPLAY

Fiorello e Viva Raiplay non hanno deluso le aspettative del pubblico che, da tempo, aspettavano il ritorno del più grande showman della televisione italiana sulla Rai. Dopo il debutto boom che ha incollato davanti ai teleschermi 6 milioni e mezzo di spettatori con il 25,1 % di share, anche la seconda puntata, in soli quindici minuti, ha regalato l’atmosfera di quello che era il varietà di una volta e che mancava da tempo dai teleschermi italiani. Con gli ospiti musicali, la sua ironia e la presenza di un cast variegato, Fiorello sta dimostrando di quanto, la sua presenza, possa essere fondamentale per il successo o meno di uno show. Quello che sarabbe un programma normale, infatti, con la presenza di Fiorello diventa un prodotto nuovo e che piace davvero a tutti. Cosa combinerà, dunque, Fiorello nella terza puntata di Viva Raiplay? Andiamo a scoprire le anticipazioni.

VIVA RAIPLAY: CHI SONO GLI OSPITI DEL 6 NOVEMBRE?

Esattamente come accaduto nelle prime due puntate di Viva Raiplay, Fiorello, nel raggiungere lo studio del suo show che, in soli quindici minuti, è capace d’incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, incontrerà lungo il tragitto amici e colleghi con cui darà vita a simpatici siparietti. Come sempre, tuttavia, non mancheranno i grandi ospiti musicali e le sorprese dell’ultima ora. Tuttavia, per scoprire tutti i nomi degli ospiti del terzo appuntamento di Viva Raiplay, in onda questa sera su Raiuno subito dopo il telegiornale, sarà necessario aspettare l’inizio della puntata. Anche questa sera, inoltre, accanto a Fiorello ci saranno Vincenzo Mollica, Enrico Cremonesi, i Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia, Phaim Bhuiyan e Luciano Spinelli.

FIORELLO, SCOMMESSA VINTA CON VIVA RAIPLAY

“Siamo pronti per questa avventura che mi ha già fatto dire due o tre volte ‘chi me l’ha fatto fare’. Raiplay è un mondo bellissimo”, aveva dichiarato Fiorello alla presentazione dei palinsesti della Rai ed oggi, dopo le prime due anteprime del vero show che sarà trasmesso, dal 13 novembre, solo su Raiplay, può tirare un sospiro di sollievo per la scommessa vinta. In soli quindici minuti, Fiorello ha dimostrato di poter ancora dare vita al classico varietà senza, tuttavia, rinunciare ad un pizzico di novità. Viva Raiplay andrà così bene anche nella versione di cinquanta minuti che sarà visibile solo sul sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione su smartphone, tablet e smart tv?





