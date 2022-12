Viviana Masini madre Marcell Jacobs/ “Tranne in pista, l’uomo più lento della terra!”

VIVIANA MASINI, CHI E’ LA MAMMA DI MARCELL JACOBS?

Chi è Viviana Masini, la mamma di Marcell Jacobs e la donna che aveva cresciuto praticamente da sola quel figlio nato negli Stati Uniti ma poi aveva riportato in Italia? Questo pomeriggio, in occasione della prima delle due puntate del Best Of di “Verissimo” con Le Storie, ovvero i migliori momenti dell’edizione 2022 del talk show condotto da Silvia Toffanin, assisteremo alla replica dell’intervista che il velocista statunitense e sua moglie Nicole Daza avevano concesso in esclusiva al programma di Canale 5. E l’occasione è propizia per riaccendere i riflettori sulla madre di Lamont Marcell Jr. e sulla sua difficile ma affascinante storia che l’ha vista protagonista negli Anni Novanta a cavallo tra States e la Lombardia.

Come sappiamo, negli Anni Novanta la signora Viviana Masini aveva avuto una relazione con Lamont Jacobs, veterano originario del Texas ed ex marine che, per un periodo di tempo, era stato di stanza in Italia: da lì la conoscenza con la futura madre di Marcell e poi la nascita del loro figlio a fine dicembre del 1994 a El Paso, negli States: tuttavia, a causa dell’assegnazione del compagno in Corea del Sud, la donna con una scelta difficile ma coraggiosa, decise di non seguirlo e di non tornarsene in Italia, a Desenzano del Garda, col signor Jacobs che pian piano scomparve dalla loro vita per riapparire solo negli ultimi anni. Un abbandono che Marcell perdonerà solo dopo tanto tempo e che l’aveva anche portato a credere, da piccolo, di essere stato adottato. Tuttavia, oggi sia per il velocista sia per sua mamma quell’abbandono fa parte del passato e non c’è rancore nei confronti di quel papà assente per anni.

VIVIANA MASINI, “MARCELL HA FATTO SACRIFICI. NICOLE? UNA DONNA CHE…”

“Ritornare con un bambino ancora piccolo dall’America, con la sconfitta di un fallimento, non è stato facile” aveva raccontato in diverse occasioni Viviana Masini, parlando dell’infanzia di Marcell e di quando, diventato maggiorenne, se ne era andato a Gorizia. “La sua vita è stata comunque di sacrifici: ha vissuto senza padre e così io gli ho fatto da mamma e pure da papà: ha dovuto superare tante difficoltà ma ora si merita tutto quanto” aveva aggiunto la mamma di Marcell, ripercorrendo la scalata del figlio dall’infanzia vissuta da soli, ai primi passi nell’atletica fino alla vigilia delle Olimpiadi e alle buone sensazioni che aveva cominciato ad avere in merito a un possibile exploit del futuro campione di Tokyo.

E sull’assenza dell’ex compagno, Lamont Jacobs, alle nozze che hanno visto Marcell portare all’altare la sua Nicole, la Masini ha detto: “Mi è dispiaciuto al 50 per cento, non amo le forzature e lui è una persona che ha un po’ di problemi fisici: quindi ho quasi preferito così piuttosto che vederlo qua che non stava bene e non riuscire magari a godersi la festa”. A proposito invece di Marcell, negli ultimi tempi la signora Viviana ha concesso una bella intervista al “Corriere della Sera”, scherzando un po’ sulla velocità del figlio e parlando anche della Daza: “Il momento più emozionante è stato il viaggio in barca con mio figlio prima che diventasse l’uomo di Nicole: ci siamo raccontati tante cose condivise in questi 28 anni… Lei è una donna intelligente, l’ammiro tanto e ha quell’energia che dà una spinta in più a Marcell”. Anzi a proposito di Jacobs ha scherzato così: “A parte in pista, è l’uomo più lento di questa Terra: se non fosse per lei, quando non si allena starebbe sempre sul divano! E quando è nato ricordo un travaglio molto lungo, dato che non ne voleva sapere di uscire: era in ritardo di una settimana…”.











