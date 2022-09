Viviana Masini, madre di Marcell Jacobs/ “Sconfitta da un fallimento, non è facile”

Viviana Masini, madre e padre per il figlio Marcell Jacobs

Viviana Masini è la madre del campione Olimpico Marcell Jacobs. Viviana è una donna di 44 anni di origini venete, è apparsa sotto i riflettori solo per celebrare le vittorie del figlio e parlare della loro vita, delle loro difficoltà e dell’amore che li lega ma lei non ha nulla a che fare con questo mondo. Alla fine degli anni ’90 Viviana aveva conosciuto un uomo in Texas: Lamont Jacobs, i due si sono amati e nel 1994 nella città di El Pasos è nato Marcell. Quella che può sembrare l’inizio di una bella storia in realtà non lo è affatto perché nel giro di un anno lei e il suo bambino sono stati “costretti” ad abbandonare il Texas e a tornare in Italia.

Da li in poi è stata Viviana a fare sia da madre che da padre a Jacobs e le difficoltà non sono state poche. Mentre col tempo Viviana ha ricominciato una nuova vita, creando anche un’altra famiglia, la vita di Marcell è stata profondamente segnata dall’abbandono del padre, a verissimo l’atleta aveva raccontato: “Pensavo di essere stato adottato, mettiti nei miei panni. vivo con mia mamma da solo con lei, trova un compagno, fa un figlio, è bianco e io sono un po’ colorato, mi è sorto qualche dubbio. Poi mia nonna è venuta in Italia per farmi capire che in realtà io avevo anche una parte paterna che veniva dall’America”.

Viviana Masini e le dichiarazioni sull’assenza di Lamont Jacobs al matrimonio del figlio

A distanza di anni, l’abbandono che Viviana Masini e Marcell Jacobs hanno subito dal padre dell’atleta Lamont Jacobs è ancora vivo nei loro cuori e palese nella realtà di tutti i giorni. Come ha dichiarato anche al Corriere della Sera, per Viviana non è stato facile crescere un figlio da sola: “Ritornare con un bambino piccolo dall’America, sconfitta da un fallimento, non è stato facile. Il passaggio di Marcell dall’infanzia all’adolescenza è stato molto impegnativo. L’altro momento duro è stato quando è andato a Gorizia, per allenarsi con Paolo Camossi: aveva 18 anni ed è cominciato il taglio del cordone ombelicale”.

Il 17 settembre del 2022 i due hanno vissuto una grande gioia, il matrimonio di Marcell e Nicole Daza. Per Viviana è stato un momento molto emozionante ed era molto felice anche perché alla cerimonia hanno partecipato molti parenti provenienti dall’America, eppure l’assenza dell’ex compagno Lamont non è passata inosservata. In merito all’assenza di Lamont al matrimonio, Viviana ha dichiarato: “Devo ammettere che mi è dispiaciuto al 50 per cento, perché comunque non amo le forzature. È una persona che ha un po’ di problemi fisici, ho quasi preferito così, piuttosto che vederlo qua che non stava bene e magari non riusciva a godersi la festa”.











