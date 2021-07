Viviana Stucchi/ Da “Lo Zecchino d’Oro” a “The voice senior”

Viviana Stucchi è tra le concorrenti della prima edizione di The Voice Senior, il talent show di Antonella Clerici che torna oggi in replica in prima serata su Rai1. La cantante, conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato a Lo Zecchino d’oro con il brano “Il pulcino ballerino”, ha deciso dopo anni e anni di rimettersi in gioco nel mondo della musica partecipando al talent show musicale versione senior che ha riscosso un grandissimo successo di critica e pubblico.

Viviana Stucchi il percorso a The Voice Senior

La cantante si è presentata sul palcoscenico con un brano di Elettra Lamborghini conquistando i coach. Alla fine però ha scelto di entrare nel team di Clementino. Purtroppo il suo percorso nel programma si è concluso prima della fase delle semifinali e della finale. Ma chi è Viviana Stucchi? Classe 1957, Viviana è nata a Bernareggio, un piccolo paese della Brianza. Raggiunge la popolarità nel 1964 partecipando allo Zecchino d’Oro 1964 con il brano “Il pulcino ballerino” scritto da Franco Maresca e Mario Pagano. La canzone diventa un grandissimo successo ed è ancora oggi tra i brani più famosi della kermesse canora per bambini.

Chi è Viviana Stucchi: la sua carriera

Una grandissima popolarità che la fa varcare anche i confini nazionali visto che Viviana Stucchi arriva ad esibirsi anche in Germania davanti agli operai italiani delle fabbriche della Volkswagen. Dopo la vittoria allo Zecchino d’oro partecipa al Festival Internazionale dei Ragazzi di Sanremo con “Il ritratto della mamma” gareggiando con una giovane bambina che molti anni dopo sarebbe diventata una diva della musica italiana: Alice. Dopo il successo allo Zecchino d’Oro, Vittoria Stucchi ha lasciato il mondo dello spettacolo diventando una docente di Educazione Fisica presso le scuole medie di Mezzago. Tra le sue comparsate televisive ricordiamo la partecipazione al programma “Attenti a quei due – La sfida” dove canta con Fabrizio Frizzi il brano ‘Il pulcino ballerino’ e qualche anno dopo partecipa a ‘Vieni da me’ di Caterina Balivo. La donna è conosciuta anche per essere la mamma di Luca Vismara ex cantate di Amici di Maria De Filippi ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

