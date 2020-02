Viviano all’Inter/ Visite ok, domani in prova: tesserato per infortunio Handanovic?

Emiliano Viviano è pronto ad essere tesserato dall’Inter per sopperire ai tempi ancora incerti per l’infortunio di capitan Handanovic: si tratta di un ritorno visto che già nel 2011-2012 dopo un errore nella trattativa “alle buste” fatto dal Bologna, il portiere oggi 34enne vestì o colori neroazzurri per un anno senza però mai neanche esordire. Oggi un secondo ritorno, in una situazione particolare e insolita come il tesseramento di un giocatore fuori dalle sessioni di mercato: ma le difficoltà viste ieri sera nel Derby col Milan di Padelli e i tempi tutt’altro che certi circa il rientro di Handanovic dopo l’infortunio al dito della mano, hanno portato Conte e Marotta a tentare di aggiudicarsi lo svincolato Emiliano Viviano. Questa mattina si sono svolte le visite mediche al Coni per il via libera al suo status sanitario dopo lo svincolamento dallo Sporting Lisbona: l’ok è giunto poco dopo le ore 14 con il portiere classe ’85 che domani effettuerà allenamenti e test alla Pinetina dove poi potrebbe giungere il definitivo contratto che lo legherebbe all’Inter fino a giugno sicuramente, con possibile opzione per un altro anno.

VIVIANO ALL’INTER: IL RITORNO IN SERIE A

Come giustamente nota La Gazzetta dello Sport, il tesseramento di Viviano in maglia Inter è tutt’altro che scontato: le visite di questa mattina permettono al portiere ex Sampdoria di potersi allenare alla Pinetina poi nei prossimi giorni si valuterà il contratto anche vedendo le condizioni di Handanovic, le prestazioni di Padelli e l’evoluzione dell’ancora acerbo e giovanissimo Filip Stankovic (figlio d’arte). Per Emiliano Viviano, ex Brescia, Palermo, Bologna, Fiorentina e Sampdoria, si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo che nella scorsa stagione era stato tesserato dalla Spal da gennaio a giugno giocando 17 partite e subendo 25 gol, arrivando però alla salvezza a fine anno. Il ritorno allo Sporting Lisbona ad inizio settembre non ha fruttato minuti o presenze e al termine del contratto non è stato rinnovato: ora punta tutto sul prestigioso approdo all’Inter, in concorrenza con un altro ultratrentenne svincolato come Gianluca Curci che per SportMediaset rappresenta l’alternativa a Viviano per Conte.

