Handanovic, infortunio alla mano/ Gioca Padelli in Udinese-Inter: a rischio il derby?

Brutta tegola si abbatte sull’Inter mentre si appresta al posticipo di questa sera contro l’Udinese: il capitano e portiere Samir Handanovic non ci sarà e ha già dato pieno forfait per un brutto infortunio patito durante l’allenamento di ieri. Le condizioni non sono per nulla rassicuranti, spiegano dalla Gazzetta dello Sport, con una brutta botta alla mano e in particolare ad un dito: questa sera potrebbe esserci l’ultima “prova” prima del match della Dacia Arena, ma al 99% Handanovic sarà costretto ad alzare bandiera bianca e a far esordire in campionato Daniele Padelli, all’Inter ormai da 3 anni ma incredibilmente con 0 presenze in Serie A. Un’assenza inusuale e oltretutto importantissima quella del portierone sloveno che porta via leadership e parate a ripetizione ad uno dei portieri, forse il migliore con Donnarumma, di tutto il campionato. Le voci sul suo stato di salute sono altalenanti ma a quanto riportato il Corriere dello Sport, Samir potrebbe essere costretto a uno stop di qualche settimana per recuperare dal guaio al dito.

INFORTUNIO HANDANOVIC: SALTA ANCHE IL DERBY?

Per questo motivo l’infortunio di Handanovic non preoccupa solo in ottica Udinese, con l’Inter chiamata a recuperare il terreno perduto contro la Juventus dopo gli ultimi 3 pareggi consecutivi in Campionato; l’assenza del capitano neroazzurro rischia di aggiungersi a quella, per squalifica, di Lautaro Martinez nel Derby contro il Milan di domenica prossima. A livello di statistiche, l’ultima volta che Handanovic aveva saltato una partita in campionato era il lontano 28 maggio del 2017, Inter-Udinese 5-2); oggi tocca a Padelli che potrebbe però scaldarsi anche in vista del Derby di domenica dove l’Inter non può permettersi di perdere punti preziosi in ottica Scudetto. Tra l’altro, destino beffardo per Conte per la porta: oltre ad Handanovic, l’Inter deve fare a meno di Berni come n.12 questa sera dato che deve ancora scontare le due giornate per espulsione dalla panchina rimediata contro il Cagliari. È stato così convocato dalla Primavera il giovanissimo Filip Stankovic, figlio di Dejan ex colonna dell’Inter del Triplete.

