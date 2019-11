Vladimir Luxuria è Elvis Presley/ Nuova standing ovation? (Tale e Quale Show)

Vladimir Luxuria riuscirà a convincere la giuria nelle vesti di Elvis Presley?

Vladimir Luxuria ritorna protagonista nella seconda puntata di “Tale e Quale Show – Il torneo” in onda venerdì 1 novembre 2019 in prima serata su Raiuno. Questa settimana l’attrice e cantante dovrà confrontarsi con un vero e proprio mito della musica mondiale: Elvis Presley. Proprio così, questa volta la Luxuria dovrà imitare uno dei cantanti più famosi nella storia della musica considerato un simbolo del Rock. Una prova non facile per Vladimir, che ha sempre dimostrato grandissimo rispetto verso i vari personaggi che ha imitato durante la sua esperienza all’interno del varietà televisivo di successo condotto da Carlo Conti. Non è ancora stato comunicato il brano di Elvis Presley che la showgirl dovrà interpretare, ma sicuramente sarà una delle tantissime hit della sua straordinaria carriera.

Vladimir Luxuria: l’ultima imitazione di Celia Cruz

La prima puntata del torneo di Tale e Quale Show 2019 ha segnato il ritorno in “campo” di Vladimir Luxuria che si è dovuta confrontare con Celia Cruz, la grandissima musicista cubana. Una performance completa che ha visto Vladimir ballare e cantare contemporaneamente sulle note de ” La vida es un carnaval”. L’esibizione è stata impeccabile con il pubblico in studio che sul finale si è alzato in piedi consacrando l’artista con una meritatissima standing ovattino. Anche la giuria ha apprezzato la prova canora di Vladimir Luxuria con Vincenzo Salemme che ha precisato in diretta: “Bravissima Vladimir, la voce di Celia Cruz era difficilissima, era molto mascolina veramente, sei stata brava ad imitarla…”. Prontamente Vladimir ha replicato: “Sai… Diciamo…”, mentre Carlo Conti sorrideva. La Luxuria, infatti, è maschio a tutti gli effetti e per questo motivo forse non gli è stato così difficile imitare la voce mascolina della compiante artista cubana. La replica della Luxuria non è stata prontamente capita da Salemme al punto che Alessandro Siani, quarto giudice speciale, è intervenuto dicendo “Vieni con me, Vincenzo… Giorgio, portiamolo via…”. Sul finale poi ha preso la parola Giorgio Panariello che scherzando ha detto: “Ma sai che aveva ragione Vincenzo… Perché Celia Cruz si chiamava precisamente Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz… Alfonso!”. Anche Loretta Goggi ha apprezzato la prova della Luxuria che ha trasformato lo studio in una discoteca: “ho resistito solo perché ho il tacco 12 o mi sarei lanciata nel ballo anch’io”. Poi aggiunge: “L’hai imitata benissimo e il trucco era perfetto”.

Vladimir Luxuria, il video dell’esibizione a Tale e Quale Show 2019





