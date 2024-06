Vladimir Luxuria: “Isola dei Famosi 2024? Edizione difficile”/ “Non volevano liti e trash”

Vladimir Luxuria commenta l’Isola dei Famosi 2024

Vladimir Luxuria, a poche ore dalla finalissima dell’Isola dei Famosi 2024, ha rilasciato un’intervista a Gabriele Parpiglia ai microfoni di Casa Sdl in cui ha commentato la sua edizione da conduttrice rispondendo anche alle critiche ricevute. “Se rifarei un’altra edizione de L’Isola dei Famosi? Penso di aver imparato tanto, all’inizio ero un po’ più rigida perché avevo paura di sbagliare e di muovermi troppo, ora che si va verso la fine sono più rilassata e credo che ogni puntata si impara sempre qualcosa, quindi se mai volessero riconfermarmi perché no“, ha spiegato Vladimir Luxuria.

“Io accetto le critiche, anzi, le critiche fanno anche bene. Ovviamente quando non sono piene di insulti, ma critiche tipo ‘muoviti di più / ogni tanto fai una battuta’“, ha aggiunto ancora la conduttrice che, questa sera, insieme a Sonia Bruganelli e Dario Maltese incoronerà il vincitore.

Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli: le critiche all’Isola dei Famosi 2024

Vladimir Luxuria, inoltre, ammette di aver preso in mano la conduzione dell’Isola dei Famosi 2024 in un’edizione in cui la linea editoriale è totalmente cambiata rispetto alle passate edizioni. “Certo, ho anche dovuto fare i conti con una nuova linea editoriale de L’Isola. Mi sono ritrovata a condurre un’Isola dei Famosi nuova dove non si voleva troppe liti, troppo trash, una linea più sobria. Anche questa è stata una difficoltà“, ha detto la Luxuria.

Dello stesso parere anche Sonia Bruganelli che, sempre a Casa SDL, ha commentato l’edizione dell’Isola di cui è stata opinionista: “Siamo nella famosa via di mezzo e sappiamo che non è facile gestire questi cambiamenti. Vladimir ha voluto fare squadra e abbiamo imparato a farla con il tempo, siamo stati attenzionati dall’inizio! Eravamo così attenti alle righe che quando mi sono messa a ridere per una sua battuta mi ha fatto strano“, ha concluso.











