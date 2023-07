Vladimir Luxuria: “Enrico Papi è fluido? Pensavo scherzasse!”/ “Fluidi non dichiarati in Tv? Ce ne sono…”

Enrico Papi si dichiara “fluido”, la reazione di Vladimir Luxuria: “L’aveva già detto, però…”

L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stata certamente piuttosto chiacchierata; dagli addii per ragioni fisiche agli ascolti non proprio secondo le aspettative. Indubbiamente, ha fatto parlare di sé anche uno dei nuovi opinionisti: Enrico Papi, che ha condiviso la poltrona in studio con Vladimir Luxuria. Nemmeno il tempo che il reality entrasse nel vivo che già alcune voci iniziarono ad insinuare delle possibili ruggini tra l’opinionista e Ilary Blasi; rumor ampiamente smentiti nelle settimane successive.

Anche dopo l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, Enrico Papi continua a far parlare di sé ma non per questioni prettamente professionali. Come riporta LaNostraTv, l’opinionista ha di recente confermato una curiosità personale che a primo impatto sembrava fosse semplicemente ironia. Nello specifico, l’ex conduttore di Sarabanda ha fatto coming out rivelando di essere fluido. Le dichiarazioni di Enrico Papi non sono chiaramente passate inosservate alla collega, Vladimir Luxuria, che non ha nascosto alcune perplessità.

Sempre il portale riporta come, per il settimanale Nuovo, Vladimir Luxuria abbia deciso di commentare proprio il recente coming out di Enrico Papi che si è dichiarato “fluido”. “Ogni tanto diceva di esserlo, ma pensavo scherzasse… Ed è stato anche bravo a costruire un rapporto familiare trasparente“. L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha dunque ammesso come inizialmente avesse dei dubbi rispetto alle dichiarazioni di Enrico Papi. Dopo le nuove parole di quest’ultimo, l’ex parlamentare si è invece dovuta ricredere ammettendo quasi di essere ammirata per come sia riuscito a gestire la cosa nel privato.

Incalzata sempre sull’argomento dalla giornalista del settimanale Nuovo – come riporta LaNostraTv – Vladimir Luxuria si è espressa anche sulla possibile presenza di altri personaggi famosi fluidi ma non dichiarati. “Altrochè! Per non parlare dei ‘finti stagnanti’: sono persone non realizzate, rose dai sensi di colpa e mal disposte nei confronti del prossimo”. Chiaramente, l’opinionista de L’Isola dei Famosi non ha azzardato alcun nome, rispettando la privacy delle persone in questione, ma di certo non ha usato mezze misure nel dare il suo punto di vista sempre vero e senza filtri.











