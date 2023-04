Vladimir Luxuria lite con Nathaly Caldonazzo/ “Il tuo atteggiamento denota gelosia”

Vladimir Luxuria furiosa con Nathaly Caldonazzo: cosa è successo

Nathaly Caldonazzo, ex concorrente del GF Vip, si è rivelata essere una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi 2023. Nonostante il reality show abbia visto il suo esordio da sole due puntate, il volto televisivo è finita al centro di diverse dinamiche e discussioni tra cui un confronto diretto con Vladimir Luxuria.

L’ex gieffina ha avuto uno scontro acceso con Alessandro Cecchi Paone e Cristina Scuccia, alla quale ha riservato parole pungenti: “Non è perché sei stata suora e quindi la tua storia è più interessante”. A questo punto Vladimir Luxuria, infastidita dal tono della Caldonazzo, è intervenuta punzecchiando la naufraga: “Fattene una ragione, sono l’opinionista. Poi, guarda che non ci sono persone che hanno storie più interessanti degli altri sull’Isola. Se pensi che Cristina abbia una storia più interessante solo perché è un ex suora questo denota gelosia”. La conduttrice ha tenuto a bada la situazione, ma la tensione tra le due era papabile anche attraverso lo schermo.

Vladimir Luxuria svela cosa pensa di Cristina Scuccia: “tifo per lei”

Alla vigilia dell’esordio dell’Isola dei Famosi 2023, Vladimir Luxuria ha svelato cosa pensasse della partecipazione di Cristina Scuccia. Ai microfoni di Superguidatv, l’opinionista ha svelato: “Beh si in Cristina un po’ mi ci identifico, anche io sono un’ex, non un’ex suora ma un’ex parlamentare, ho preso i voti non in convento ma in Parlamento, quindi ci sono molte cose in comune. È un personaggio che ha una storia molto interessante da raccontare. E poi se trova l’amore? Io tiferò affinché nasca una bella storia d’amore”.

L’ex parlamentare commenta anche la presenza di Enrico Papi, che quest’anno prenderà il ruolo di opinionista al posto di Savino: “Enrico conosce benissimo il mezzo televisivo, è una persona allegra spiritosa. Sarà la giusta leggerezza che ci vuole in una trasmissione di intrattenimento, un programma che deve anche un po’ far divertire, distrarre. Non vogliamo cadere in pesantezze”.











