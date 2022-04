Vladimir Luxuria: “Mi sono riavvicinata alla Fede”/ “In chiesa ho ricevuto un segno…”

Vladimir Luxuria è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 16 aprile 2022. L’opinionista de “L’Isola dei Famosi” ha parlato del suo percorso di riavvicinamento alla Fede: “Per noi la preghiera è qualcosa di molto forte. Quando sembra che qualcuno non ti ascolti, ti affidi a qualcuno di superiore a te. Nel momento in cui ho deciso di riavvicinarmi alla chiesa, ero a Napoli, nei Quartieri Spagnoli. Avevo appena incontrato dei sacerdoti che mi avevano detto che Dio non discrimina, che nessuno non è degno di partecipare alla mensa del Signore”.

Così, quel giorno, Vladimir Luxuria entrò in chiesa, peraltro temendo di essere riconosciuta, viste le battaglie di piazza che stava conducendo in quel periodo: “Mi misi in fondo al bianco, ma a un certo punto ho nutrito il desiderio di fare la comunione. Non mi ero tuttavia confessata ed ero indecisa. Così, un’anziana è venuta da me durante l’eucaristia e mi ha invitato a non essere titubante. Non so se sia stata una coincidenza, io lo considero un grande segnale ricevuto”.

In seguito, a “Verissimo”, Vladimir Luxuria ha asserito che la cicatrice più dolorosa della sua vita “sono i ricordi e certe cattiverie che le persone scrivono sui social. A volte io leggo commenti terribili, come ‘ammazzati’, ‘ti porto io la corda per impiccarti’, ‘tua madre dovrebbe piangere tutti i giorni per avere partorito uno schifo del genere'”.

A restituirle il sorriso in quei frangenti è il mondo reale: “Esco di casa, prendo un taxi o incontro persone e mi chiedono tutti le foto, mi chiedono tutti i selfie. Io voglio vivere con i sorrisi delle persone che conosco, delle persone che incontro. Non voglio diventare come i leoni da tastiera o farmi condizionare dai social”.

