Vladimir Luxuria: “Morgan a X Factor? Pericoloso per un programma di questo tipo”/ “Mi auguro che…”

Vladimir Luxuria parla di Morgan e di X Factor

Vladmir Luxuria, ai microfoni dell’ADNKronos, parla di quanto accaduto con Morgan al concerto che ha tenuto a Selinunte, in provincia di Trapani, dedicato a Franco Battiato nel corso del quale il cantante ha inveito contro il pubblico scatenando una serie di reazioni sui social. Fatti avvenuti a poche settimane dall’inizio della nuova edizione di X Factor che vedrà lo stesso Morgan tra i giudici. A tal proposito, la Luxuria non nasconde la propria preoccupazione.

“‘Morgan a ‘X Factor’? Le scuse vanno sempre accettate però non è la prima volta che Morgan dice cose, chiede scusa e poi magari le rifà perciò sarebbe pericoloso per un programma di questo tipo, che ha un target particolare, averlo in giuria. E se sclera di nuovo? Io se fossi Sky qualche riflessione la farei”, le parole della Luxuria.

Vladmir Luxuria: “Morgan? Mi auguro che le scuse siano sincere”

Dopo la bufera scatenata dalle sue parole, Morgan ha chiesto scusa e, a tal proposito, Vladimir Luxuria, all’ADNKronos, ha spiegato di augurarsi che tali scuse siano sincere da parte del cantante. “‘Mi auguro che le scuse che ha fatto Morgan siano davvero sincere -continua – se le avesse fatte solo per ragioni di opportunismo e cioè per mantenersi il posto a ‘X Factor’ sarebbe poco dignitoso per lui’‘, ha detto.

Inoltre, la Luxuria ha sottolineato che il fatto che Morgan ”si penta dopo denota che è una persona caratterizzata da forti sbalzi di umore, imprevedibile e anche un po’ pericolosa”, ha concluso.

