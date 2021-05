Vladimir Luxuria “Non ho fatto l’operazione ai genitali”/ “Ho avuto paura”

Vladimir Luxuria non si è mai sottoposta all’operazione dei genitali. L’attivista ed ex politica, nata Wladimiro Guadagno, ha dichiarato in diverse occasioni di essersi sempre sentita donna fin dalla sua infanzia: “C’è stato un periodo nell’adolescenza in cui non mi riconoscevo, non mi sono mai riconosciuta nel mio corpo biologico, l’ora di educazione fisica era un tormento, quando mi facevo la doccia, cercavo di non guardarmi, quel che vedevo non ero io”, ha raccontato tempo fa sulle pagine del settimanale Chi. Luxuria che ha sempre detto di riconoscere nel genere femminile non si è mai sottoposta all’operazione per cambiare i genitali. Le motivazioni le ha spiegata lei stessa nel corso di un’intervista al settimanale “Grazia”: “Io ho sempre vissuto in equilibrio. Poi, nel 2009, c’è stato un periodo in cui ho avvertito un malessere, e l’ho attribuito al fatto che, nonostante avessi già fatto qualche intervento chirurgico per il cambiamento di sesso, non avessi avuto il coraggio di arrivare fino in fondo. Allora ho deciso di cambiare anche i genitali”.

Vladimir Luxuria, "Pio e Amedeo? Sono stati superficiali"/ "Ma loro non sono omofobi"

Vladimir Luxuria: ecco perché non ha fatto operazione ai genitali

Nel 2011, seguendo la lunghissima procedura prevista dalla legge italiana, Vladimir Luxuria aveva deciso di operarsi all’ospedale Federico II di Napoli. Ma poi, a pochi giorni dall’intervento, ha cambiato idea: “Ho avuto paura, visto che è un’operazione molto dolorosa. Ma la verità è che non ero convinta. Lo avrei fatto per piacere più agli altri che a me”, ha spiegato l’ex parlamentare al settimanale “Grazia”. E ha aggiunto di non rimpiangere la scelta fatta: “Oggi sono contenta della mia doppia identità”. In un’altra occasione rispondendo alla domanda perché non si è sottoposto alla vaginoplastica su La gazzetta del mezzogiorno, l’attivista ha risposto: “Ognuno deve spingersi là dove sente di dover arrivare. Non oltre” Nel corso degli anni Vladimir Luxurtia si è sottoposta a mastoplastica e rinoplastica.

