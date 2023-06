Vladimir Luxuria: “Prossima edizione dell’Isola? Meglio tornare alla vecchia formula”/ Poi stoccata a Scuccia

Vladimir Luxuria cosa pensa sul futuro dell’Isola dei Famosi: le sue parole

L’Isola dei Famosi 2023 è finito da pochissimi giorni, ma Vladimir Luxuria ha voluto raccontare come si dovrebbe gestire la prossima stagione del reality show. Al momento, però, il futuro del programma è in certo e data la scarsità di ascolti Pier Silvio potrebbe decidere di sostituirlo con La Talpa.

Nonostante questo, Luxuria ha voluto comunque parlare di una presunta nuova edizione: “Al di là di tutto, credo che il programma [L’Isola dei Famosi, ndr] dovrebbe tornare alla vecchia formula, con i vip e i nip. È il risultato di Luca, che ha vinto il televoto contro Pamela, Cristina e Andrea Lo Cicero, a dircelo. Come la prossima edizione del Grande Fratello, quindi. Anche perché poi i nip, dopo due settimane sotto i riflettori, diventano vip” svela l’opinionista a Vanity Fair.

Cristina Scuccia è stata una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi 2023. Indubbiamente la sua storia personale ha da subito incuriosito il pubblico, e in molti pensavano avesse in mano le carte per vincere. Allora perchè non è stata lei a trionfare in Honduras? A dare una spiegazione personale a questo, ci ha pensato Vladimir Luxuria che attribuisce alla causa della mancata vittoria, l’eccessiva riservatezza sulla sua storia d’amore.

L’opinionista, tra le pagine di Vanity Fair, ha bacchettato la cantante ed ex suora: “Cosa non ha funzionato del percorso di Cristina Scuccia? Tirare troppo per le lunghe la storia con la ”persona”. Se vuoi mantenere un riserbo su qualcosa di intimo, non ne parli più. Insistere rende pubblica una curiosità eccessiva: se hai deciso di fare trenta, fai trentuno. E poi nelle ultime puntate era un po’ spenta, nonostante sia stata coraggiosa. Sentiva il peso della responsabilità di rappresentare una comunità religiosa esattamente come io, alla mia Isola, sentivo il peso di rappresentare la comunità LGBT+. Che consiglio le darei? Viversi l’amore e accoglierlo senza vergogna. Bisogna vergognarsi di odiare, mai di amare. In più le auguro una grande carriera musicale, perché ha una voce bellissima“.

